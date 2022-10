Többórás áramkimaradásokra is lehet számítani Nagy-Britanniában az energiahiány miatt

Rendszeres, háromórás áramkimaradásokat is okozhat Nagy-Britanniában az energiaellátás hiánya – hívta fel a figyelmet a brit villamosenergia- és gázszolgáltató vállalat. Közleménye szerint ez akkor következhet be, ha nem tudnak elegendő áramot importálni Európából, illetve nem érkezik elég gáz, hogy működtetni tudják az erőműveket – számolt be az M1 Híradója.

Rendszeres áramkimaradásokat okozhat Nagy-Britanniában az energiaellátás hiánya A National Grid brit villamosenergia- és gázszolgáltató vállalat csütörtökön arra hívta fel a figyelmet, hogy Nagy-Britanniában akár sorozatos, ismétlődő háromórás, tervezett áramkimaradások is lehetnek a télen, ha nem tudnak elegendő áramot importálni Európából, illetve nem érkezik elég gáz, hogy működtetni tudják az erőműveket. „A legszélsőségesebb forgatókönyv az, hogy megszűnik a gáz- és a földgázimport egyaránt Európából. Ebben az esetben előfordulhat a modellszámítások szerint, hogy előre tervezetten naponta körülbelül háromórás időszakra egy-egy országrészben leállhat a lakossági áramszolgáltatás, azonban a cég és a kormány is hangsúlyozza, hogy ez nagyon-nagyon valószínűtlen” – mondta Kertész Róbert, a közmédia tudósítója. A veszélyhelyzeti tervet III. Károly királynak kellene jóváhagynia, és a tervek szerint ezzel 5 százalékkal csökkentenék a teljes fogyasztást. A National Grid azt sem tartja kizártnak, hogy öt széntüzelésű erőművet beindít az energia pótlására. Több mint negyven európai vezető gyűlt össze Prágában csütörtökön az úgynevezett Európai Politikai Közösség alakuló ülésén. A brit miniszterelnök, Liz Truss felszólította az Európai Uniót, hogy télen is folytassa az energiaexportot. Truss egy interjúban arról beszélt, hogy bár szerinte az Egyesült Királyság energiaellátása jó, de az európai partnereikkel azon dolgoznak, hogy mindezt még biztosabbá tegyék. Kapcsolódó tartalom Téli áramkimaradásokra készül az Európai Bizottság Az ukrajnai háború nyomán várható egyéb krízishelyzetekre is van forgatókönyve az uniós testületnek. „Biztosak vagyunk abban, hogy az Egyesült Királyságban energiaellátás szempontjából sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint sok más ország, de természetesen többet is tehetünk. Ezért vagyok itt, hogy partnereinkkel együtt gondoskodjunk a biztonságos energiaellátásról a jövőben” – mondta a brit kormányfő. A szankcióknak köszönhetően egekbe szökő energiaárak miatt egyre elégedetlenebbek a brit vállalkozók is, sokan kormányzati segítséget remélnek, ugyanis enélkül – mint mondják – nem tudják majd működtetni üzletüket. A brit gazdasági problémákra a kormány által bejelentett, majd részben visszavont tervek sem hoztak enyhülést, sőt. A hitelből fedezett adócsökkentések ígérete zűrzavart okozott a pénzügyi piacokon, és rekordmélységbe zuhant az angol font az amerikai dollárral szemben. A brit kormány adócsökkentési programját a Nemzetközi Valutaalap is bírálta, a Standard and Poors nemzetközi hitelminősítő pedig már korábban a leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az addigi stabilról a brit államadós-osztályzat kilátását. A kiemelt kép illusztráció.