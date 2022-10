Két embert késelt halálra, hatot megsebesített egy támadó Las Vegas kaszinónegyedében

A késelés gyanúsítottját elfogták, és rendőrségi őrizetben van, indítékát egyelőre vizsgálják. A támadáshoz használt fegyver egy nagy konyhakés volt – közölte a hatóság.

UPDATE: The Clark County Coroner’s office has identified two people who were killed in a stabbing attack Thursday on the Las Vegas Strip. https://t.co/6lBD0GoWwL

2 Dead, Multiple Injured in Mass Stabbing Attack on Las Vegas Showgirls – https://t.co/b5d8dIK9Aa this is just wrong. These ladies are working to pay their bills and this happens..

Ladies please be careful

— JOSEPH LOUIS MACIEL (@joeluv625) October 7, 2022