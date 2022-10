Ezer migráns bujkálhat elhagyatott tanyákon a magyar határ közelében

Már az ezret is elérheti azoknak a migránsoknak a száma, akik Horgos külterületén az elhagyatott tanyákon bujkálnak. Sőt Szabadkán is egyre többen vannak az illegális bevándorlók, akik valóságos sátorvárost alakítottak ki az ottani befogadóközpont udvarában. A makkhetesi erdő környékén élő helyiek pedig továbbra is félnek a migránsoktól – számolt be az M1 Híradója a szabadkai helyzetről.

Valóságos sátorváros alakult már ki a szabadkai befogadóközpontban. Sorokba rendeződve a hideg, nyirkos éjszakákon is pokrócokba burkolózva a földön alszanak a migránsok. Az illegális bevándorlók egy része szerint elviselhetetlenek a körülmények a szabadkai befogadóközpontban, nincsenek megelégedve az étellel, valamint az alapellátással, ezért sokan inkább a szabad ég alatt alszanak. Akik nem jelentkeztek be a központba, azok a tópart körüli bozótosokban és a nádas környékén tanyáznak. Kora reggeli látvány, mindennapos, a szabadkai befogadóközpont előtt. Ilyenkor, a reggeli órákban térnek vissza azok a migránsok, akiknek az éjszaka folyamán nem sikerült átjutniuk a magyar határkerítésen, és meghiúsult a tervük. Ilyenkor hátizsákokkal és nagykabátokban jönnek vissza, megpihennek a szabadkai befogadóközpontban, és a következő este ismét megpróbálkoznak nekivágni a magyar határkerítésnek. Az egyik pakisztáni migráns néhány nap alatt háromszor is próbálkozott, de nem tudott átjutni a magyar határkerítésen. Olaszországba szeretne eljutni. „Miért menekülök? Mert problémám van Pakisztánnal. Olaszországba megyek, mert az egy nagyon jó ország. Ott szeretnék maradni, mert nagyon jó az élet Olaszországban.” Szabadka külvárosában, a makkhetesi erdőnél élők továbbra is nyugtalanok. Mint mondják, szinte minden éjjel hallani lövéseket, amik után nehéz szívvel találkoznak a boltokban az idegenekkel. „Azt látom, hogy ebbe a boltba is, és több boltban is tele vannak, hogy mennek itt délelőtt vonulnak befelé, este vonulnak erre kifelé” – mondta egy szabadkai lakos. Horgos központját egy ideig elkerülték a migránsok, most azonban újra ellepték a közeli buszmegállókat az átutazók. Horgos külterületén már több száz migráns lehet az üres házakban és a lakatlan tanyákon. Egy kisebb migránscsoport nemrég érkezett Algériából, ők most ismerkednek a faluval és a környékkel, és abban bíznak, hogy hamar továbbmehetnek Németország irányába. „Átmegyünk Magyarországra, majd onnan Szlovákiába, és végül Csehországon át Németország a cél” – mondta egy migráns. A nyugat-balkáni útvonalon az utóbbi időben jelentősen megnőtt az illegális bevándorlók száma, csak idén több mint 195 ezer migránst állítottak meg a magyar határon. Sátorvárost húztak fel a migránsok Szabadkán