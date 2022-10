Elszálltak az árak, hatósági árát vezetnek be Romániában a tűzifára

Romániában egy frissen elfogadott sürgősségi rendelet értelmében árplafont vezettek be a tűzifára és más fűtésre használt faanyagok árára. A lépést a fa rohamos drágulásával indokolja a kormány – hangzott el az M1 Híradójában. Az elmúlt néhány év leforgása alatt 70 százalékkal nőtt a tűzifa ára Romániában, jelenleg egy köbméter tűzifa átlagára 45 ezer forintnak megfelelő lejbe kerül, de a barkácsáruházakban akár 60 ezer forintot is elkérhetnek egy köbméterért.

Ársapkát vezettek be a tűzifára Romániában

