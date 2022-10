Az orosz közvélemény is ellenzi a nukleáris fegyverek használatát

„A nukleáris »armageddon« kockázata most van a legmagasabb szinten az 1962-es kubai rakétaválság óta. Vlagyimir Putyin orosz elnök nem viccelt, amikor az Ukrajnában elszenvedett kudarcok után taktikai nukleáris fegyverek alkalmazásáról beszélt” – idézte Joe Biden amerikai elnöknek egy demokrata kampányeseményen tett kijelentését a brit BBC . Az amerikai elnök szerint az ilyen tömegpusztító fegyverek alkalmazása azért is veszélyes, mert könnyen kicsúszhat az ellenőrzés alól. Ugyanakkor a brit hírportál több szakértőt is megszólaltatott, ami alapján már jóval árnyaltabb kép rajzolódik ki a nukleáris fenyegetések mögött húzódó realitásról. Az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtökön azt mondta az újságírók előtt, hogy Moszkva nem változtatott azon álláspontján, hogy „atomháborút soha nem szabad folytatni.”