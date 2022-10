Az örök vadászmezőkre távozott a világ legöregebb kutyája

Elpusztult Pebbles, a Guiness rekorder kutya – olvasható a The Guardian cikkében.

Pebbles, a terrier, a világ legöregebb kutyája öt hónappal a 23. születésnapja előtt halt meg – közölték a tulajdonosai. A kutya tavaly májusban vált rekordtartóvá.

Run free, Pebbles! 🐾😢

Pebbles’ owner, Julie Gregory, announced the passing of the world’s oldest dog on Instagram. “She spent her days enjoying country music and being loved.” pic.twitter.com/0wDNk7Xj2F

— ONE News PH (@onenewsph) October 7, 2022