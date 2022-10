Az ENSZ-közgyűlés magyar elnöke szerint azzal a módszerrel, ahogyan idáig eljutottunk, nem jutunk ki a válságból

A világ megoldást sürget. Az ENSZ-közgyűlésre százkilencven ország vezetője érkezett. Többségük a béke fontosságát hangsúlyozta – erről beszélt Kőrösi Csaba a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Az ENSZ közgyűlésének magyar elnöke azt mondta: az eddigi módszerekkel nem fogunk kijutni a válságból. Jelentős változásokra van szükség a háború és a természeti környezetváltozás miatt. Mindezt úgy, hogy a jövő generáció számára élhető és fenntartható világot hagyjunk. Kőrösi Csaba kifejtette: a világ országainak egy része jelenleg a szennyezőbb energiaforrásokhoz nyúl, teszik ezt azért, mert túl kell élni a telet.

Minden évben, szeptember utolsó tíz napjában a világ vezetői összegyűlnek egy úgynevezett általános vitára. Ez ebben az évben azt jelentette, hogy 190 ország vezetői voltak jelen és fel is szólaltak. A legfontosabb kérdés, amit szinte minden ország vezetője érintett, a válság volt.

Kőrösi Csaba szerint egy olyan válságban vagyunk, amihez hasonló súlyosságút és következményekkel járót nem látott a világ a második világháború óta.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza.

AZ ENSZ-közgyűlés magyar elnöke azt is elmondta, hogy nagyon sokan beszéltek az ukrajnai háborúról, a legtöbben úgy vélekedtek róla, hogy ezt a háborút azonnal meg kell állítani, ennek a háborúnak nincs helye egy civilizált világban.

„Elég világosan kijött a felszólalásokból, hogy a többség számára ez most egy vízválasztó pont. Egy új fejezet nyílt a történelemben. Még nem tudjuk a pontos tudományos leírását, de érzi mindenki, hogy elkezdődött” – mondta Kőrösi Csaba, aki hozzátette, hogy a felszólalásokból az is kitűnt, hogy közös megoldások kellenek, és meg kell találni, hogy legalább a legsúlyosabb kérdésekben hogyan tudunk előremenni.

Arról is beszélt, hogy körülbelül harminc fegyveres konfliktus zajlik jelenleg a világban – egyik része országokon belül, másik része országok között –, azonban a rossz hír az, hogy egyikben sincs jelenleg javuló tendencia.

„Kétségtelen, hogy a legsúlyosabb ezek között az Ukrajnában zajló háború, aminek csak az élelmiszer-biztonsági vonatkozásait éppen a napokban áttekintettük és felmértük” – fogalmazott, majd hozzátette: 1,2 milliárd ember élelmiszer-ellátására van befolyással.

„Ez a háború a nemzetközi jog ellen van. Ez a háború ellentétes az ENSZ alapokmányával. Ennek a háborúnak nem lett volna szabad kirobbannia, nem lett volna szabad elkezdeni ezt a háborút, és ezt a háborút be kell fejezni, nagyon sürgősen”

– hangsúlyozta.

Kőrösi Csaba azt is elmondta, hogy most nagy felelősség van mindenkin, miután elhangoztak a vezetői felszólalások, miután a stratégiai kép kibontakozik, hogy mit szeretnének az országok vezetői. Innentől kezdődik a végrehajtás. És ilyenkor, mint mindenhol, az ENSZ-ben is megvan annak a veszélye, hogy elmondtuk a beszédeket, és utána csináljuk ugyanazt, amit szoktunk.

Arról is beszélt, hogy az ENSZ-közgyűlés hat fő bizottságát figyelmeztette arra, hogy „most nagyon legyünk észnél”.

„Ugyanis azzal a módszerrel, ahogyan idáig eljutottunk, azzal a módszerrel nem fogunk kijutni a válságból ”

– hangsúlyozta.

Az a prioritási rend, amit az utóbbi egy-két évben követtünk, nem fogja megváltoztatni a világ dolgainak állását – tette hozzá.

Van ellentmondás a napi cselekvések és a hosszú távú szükségeltek között, de a két dolog nem alternatívája egymásnak. A napi ügyek, a konfliktuskezelési ügyek, a kríziskezelési ügyek azért fontosak, mert milliók élete függ tőle. A hosszabb távú program készen van. Jó néhány éve az ENSZ elfogadta a fenntartható fejlődési célokat, jó néhány éve elfogadta azokat a leszerelési megállapodásokat, amik előrevetítik egyfajta fegyverzetkorlátozási rezsim kialakítását – magyarázta Kőrösi Csaba. Majd hozzátette, hogy

egy fenntartható világ felé való elmozdulás egy békés időszaknak a programja, ugyanis ahhoz, hogy átalakítsuk az energiarendszereket, átalakítsuk az élelmiszer-termelési rendszereket, átalakítsuk a kereskedelmet, átalakítsuk a vízgazdálkodást, átalakítsuk a gazdaságot egy körforgásos zöldgazdaságra, óriási energiákat igényel mind anyagi, mind szellemi értelemben. „Ha egy társadalomnak a hétköznapjait háború tölti ki, akkor az a háború megváltoztatja a prioritásokat ”

– hangsúlyozta.

Akkor a cél az adott társadalomban, akiket érint a háború, a túlélés lesz. Ez alatt az időszak alatt akár olyan is előfordulhat, hogy elkezdünk a másik irányba menni, a fenntarthatóság ellenében, ahhoz képest, mint amiben megállapodtunk néhány évvel ezelőtt – magyarázta.

Például ahhoz, hogy 2050-re egy többé-kevésbé klímasemleges gazdaságot tudjunk létrehozni a világ jelentős részén, ahhoz egy nagyon gyors és nagyon következetes energiaátmenetre lenne szükség, hiszen az energiatermelés és az energiafogyasztással kapcsolatos a kibocsátások több mint egyharmada.

Ha az energiaellátást fegyverként kezdik alkalmazni a tagállamok, akkor ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve nem az a szempont mennyi szén-dioxidot fog kibocsátani egységnyi idő alatt egy energiahasználó ország, hanem hogy legyen bármilyen forrásból elég energiája – hangsúlyozta Kőrösi Csaba.

Majd hozzátette, hogy itt már látszik, hogy olyan átmeneti változások vannak, hogy a világ országainak egy része elkezdett visszafordulni, és olyan energiaforrásokhoz nyúlni, ami sokkal szennyezőbb.

Nem azért, mert ne lenne meggyőződésük, hogy egy tisztább energiakosárral jobban lehetne a fenntarthatóságot szolgálni, hanem azért, mert túl kell élni egy telet

– emelte ki.

Kőrösi Csabával, az ENSZ-közgyűlés magyar elnökével a hirado.hu által készített korábbi interjút ide kattintva, vagy alább olvashatja el.

Kapcsolódó tartalom