A jogállamiság élharcosa meglehetősen kifogásolható módon gyarapítja vagyonát

Miközben magát a jogállamiság élharcosának állítja be, saját vagyonát jogilag és erkölcsileg is kifogásolható, korrupt módon gyarapítja Guy Verhofstadt. A liberális európai parlamenti képviselő közpénzből újította fel luxusházát, oligarcháknak lobbizik és offshore érdekeltségére is fény derült.

Unió27 – Botrány (2022.10.06.) Részben közpénzből újította fel impozáns, 17. századi luxusingatlanát Guy Verhofstadt, a hazánkat rendszeresen bíráló, liberális, belga európai parlamenti képviselő – hangzott el az M1 Unió 27 műsorában. Noha a belga politikus az EP-ben végzett munkájáért havonta több mint ötmillió forintnak megfelelő összeget keres, a Gent történelmi negyedében lévő luxusháza felújításának felét a helyi önkormányzattal, a tartománnyal és a flamand kormánnyal fizettette ki, így csaknem 135 millió forintnak megfelelő euróba került az adófizetőknek a renoválás. Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány programvezetője az M1-nek elmondta, Verhofstadt számos alkalommal kritizált vehemensen más országokat – többek közt hazánkat is – a jogállamiság és a demokrácia általa vélt hiánya miatt, ám most szembesítették őt azzal, hogy bizony a saját háza táján is sepernie kellene, mert megkérdőjelezhető tevékenységek vannak a hátterében. Az említett ingatlanfelújítás azonban csak a legfrissebb botránya a volt belga miniszternek, a 2017-ben nyilvánosságra került Paradise-iratokból az is kiderült, hogy Verhofstadt egy szállítmányozási cégnek is a vezetőségi tagja volt, amelyért évente hatvanezer eurót, nagyjából 24 millió forintot kapott. Ráadásul ez egy offshore cég volt, vagyis egy olyan társaság, amit kifejezetten adóelkerülési célból alapítanak. Belgiumban hatalmas botrány lett az ügyből. A politikus tehát arra tette föl a tevékenységét, hogy gazdasági szempontból megkerülje az európai országok adózását. A célja pedig valószínűleg az, hogy minél nagyobb személyes profitra tegyen szert – mutatott rá Pócza István. Kovács Attila, az Alapjogokért Központ projektvezetője az M1-nek felidézte, hogy a volt belga miniszterelnök amióta EP-képviselő lett, minden lehetőséget megragadott arra, hogy Magyarországot, a magyar kormányt, a nemzeti érdekeiért kiálló magyar politikusokat kritizálja. Most viszont kibújt a szög a zsákból, mert míg Magyarországot alaptalan korrupciós vádakkal illeti, ő maga jogilag és erkölcsileg is kifogásolható, korrupt módon gyarapítja a személyes vagyonát. A Transparency 2018-as jelentése szerint csak abban az évben 920 ezer és 1,4 millió euró közötti bevételre tett szert, amivel jelentősen meghaladta a havonta 13 ezer eurós brüsszeli, illetve strasbourgi képviselői fizetését. Egy 2021-es jelentés az Európai Parlament öt legjobban kereső politikusa közé sorolta őt. Miközben hazánkat rendszeresen támadja, szövetségeseivel nagyon elnéző Verhofstadt. Amikor például Cseh Katalin ügye kirobbant, annak ellenére nem szólalt meg, hogy a gyanú szerint több milliárd forint uniós pénzt nyert a magyar képviselő családi cége, megkérdőjelezhető körülmények között. Kapcsolódó tartalom Több helyszínre is kiszállt a NAV, továbbra is folyamatban a Cseh Katalin-ügy Több helyszínen is kutatást tartott a napokban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Cseh Katalin-féle cégcsoporttal kapcsolatos büntetőügyben. Tavaly írt arról a sajtó, hogy a momentumos EP-képviselőhöz köthető céghálózat tagjai gyanús körülmények között nyertek 4,8 milliárd forintnyi uniós pénzt. Korábban költségvetési csalás miatt rendeltek el nyomozást az ügyben. Verhofstadt emellett oligarcháknak is lobbizik. A Sofina alapkezelő cég igazgatóságában betöltött pozíciójáért 2014 és 2019 között mintegy másfél millió eurót vett fel, sőt összeférhetetlenségre vall, hogy közvetetten épp a Sofina piaci pozícióit és tulajdonszerzését erősítette, amikor a görög válság idején a szaloniki vízmű privatizációját szorgalmazta az EU és Athén hitelmegállapodása keretében. Az ügynek sosem lett komolyabb következménye az unióban. Kapcsolódó tartalom Verhofstadt tovább erőlteti a szankciókat, kockára tenné az európaiak biztonságát Bebizonyosodott, hogy a szankciók hatástalanok Oroszországgal szemben, Európát viszont sosem látott válságba taszítják, a szankciópárti belga exkormányfő, Guy Verhofstadt azonban ismét újabb büntetőintézkedéseket követel.