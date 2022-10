Legkevesebb harminc ember meghalt egy lövöldözésben Thaiföld északkeleti tartományában, köztük gyerekek is, miután egy volt rendőr tüzet nyitott egy óvodában – közölte egy rendőrségi szóvivő csütörtökön.

Acsajon Krajtong rendőr tábornok elmondása szerint a támadó kora délután kezdett lövöldözni Nongbua Lampu központjában, és a rendőrség arról is beszámolt, hogy az elkövető megölte a feleségét is, és a tömeggyilkosság után magával is végzett.

A helyi kormányzat egyik illetékese 26 halálos áldozatot erősített meg; 23 gyerek, két felnőtt és egy rendőr biztosan életét vesztette.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/AP/Szakcsaj Lalit)