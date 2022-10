Tinédzserek késeltek halálra egy fiút, a szomszédok már csak a sikolyokat hallották

Rendőrök és mentősök siettek hétfő este az angliai Gatesheadbe, ugyanis bejelentést kaptak az ottlakóktól, hogy egy fiút megkéseltek.

A fiú szomszédai elmondták, hogy egyszer csak hangos sikolyokra lettek figyelmesek. Bár azonnal hívták a rendőrséget, a fiú kedd hajnalban elhunyt a kórházban.

Terrified neighbours hear screams as ‘amazing’ schoolboy, 14, stabbed to death with teen arrested for murder https://t.co/bb3RvEzcQt

— POLY News (@polycomli) October 5, 2022