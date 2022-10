Robert Habeck szerint az USA csillagászati áron adja nekik a cseppfolyósított gázt

Robert Habeck német gazdasági miniszter szerdán több „baráti országnak” – ezen belül elsősorban az Egyesült Államoknak – szemrehányást tett, amiért csillagászati áron értékesítik az oroszországi gázt helyettesítő gázokat. A Zöld párti alkancellár a Neue Osnabrücker Zeitunk nevű lapnak adott interjúban panaszkodott arról, hogy a gázimport túlárazása komoly gondokat okoz Németországnak, ezért arra kérte az Európai Bizottságot, hogy tárgyaljon az érintett országokkal.

A Világgazdaság felidézte, hogy az orosz–ukrán háború kitöréséig a német gazdaság gázimportjának 55 százaléka Oroszországból érkezett. Mint írták, Ukrajna megszállása óta az oroszok folyamatosan csökkentették a Németországba irányuló gázszálításaikat, ami a német kormány felfogása szerint megtorlás Moszkva részéről, amiért Berlin támogatja Ukrajnát. A kieső orosz gázimport pótlására ezért Berlin drágább cseppfolyósított földgázba (LNG) fektet be.

Németország és más európai országok az Egyesült Államoktól vásárolnak LNG-t, így az USA mára az európai cseppfolyósított gázimport 45 százalékát nyújtja, ami 28 százalékos növekedést jelent a 2021-es évhez képest.

Habeck ezért elsősorban az amerikai beszállítók árazását kifogásolta, emlékeztetve arra, hogy „az Egyesült Államok megkeresett minket, amikor az olajárak robbanásszerűen megemelkedtek, és ennek eredményeként a nemzeti olajtartalékokat is megcsapolták Európában – mondta Habeck. Szerinte a szolidaritás a gázárak visszafogásának is jót tenne. Habeck arra is felszólította az EU-t, hogy koordináltan vásároljon gázt az árak csökkentése érdekében. Mint mondta, a közösségnek „össze kell kötnie piaci erejét, okos és szinkronizált vásárlási magatartást kell kialakítania, hogy az egyes EU-tagországok ne licitálják túl egymást, és ne emeljék fel a világpiaci árakat”.

A lap arra is emlékeztet, hogy Habeck kijelentésével szemben áll, hogy Németország éppen az elmúlt héten jelentett be egy 200 milliárd eurós alapot, hogy megvédje a fogyasztóit a megugró energiaáraktól. A gigantikus német mentőcsomagot azóta Franciaország és az Európai Bizottság kulcsfontosságú tagjai is bírálták, akik az uniós tagállamok együttműködését szorgalmazzák az energiaválság megoldására.