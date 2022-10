A brüsszeli szankciók miatt az egekbe emelkedtek a gáz- és áramárak. Ez súlyos probléma egész Európában. Emeli az inflációt, tönkreteszi a cégeket és fenyegeti a munkahelyeket – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő hangsúlyozta: Ideje a brüsszeli hibákat kijavítani!

Mint arról a hirado.hu is beszámolt: Orbán Viktor miniszterelnök Prágában a nap folyamán megbeszélést folytatott Václav Klaus korábbi cseh államfővel is. A Václav Klaus Intézet épületében megtartott tárgyaláson az orosz–ukrán háborúról és a nyomában kialakult migrációs és gazdasági válságról, az áremelkedésekről és az energiahiányról is szó volt.

