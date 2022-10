Ítélt a bíróság: nem bűnösek az osztálykiránduláson megfulladt kislány tanárai

Az akkor 12 éves Jessica egy ötnapos franciaországi iskolai kirándulás során fulladt vízbe 2015. július 21-én. A hulli iskola két tucat diákja és három tanára közös vakáción vettek részt, amikor a végzetes eset történt. A kislány a résztvevő diákok közül a legfiatalabb volt.

Jessica Lawson drowning: Teachers not guilty over girl’s death in France https://t.co/G36oAUC53h

A gyerekek a tanárok engedélyével a Liginiac-i Maury parkban fürdőztek, ahol egy narancssárga pontonról ugráltak a vízbe. Az úszó alapra azonban több mint 20 gyerek mászott fel egyszerre, miközben fele ennyi gyerekre tervezték. Így a ponton felborult és magával rántott több iskolást.

Míg a legtöbb diákot gyorsan kihúzták a vízből a vízi mentők, Jessica 20 percig is a vízben lehetett, mire a tanárok és a vízi mentő észrevette volna.

Jessicát egy limoges-i kórházba szállították, de mielőtt a kétségbeesett szülei megérkezhettek volna meghalt.

France: Three teachers cleared over death of Jessica Lawson in France https://t.co/jSjEa6oFyd

