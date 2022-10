Esélyük sem volt! Videón a tíz emberéletet követelő lavina

Legalább tíz ember meghalt és többen eltűntek az indiai Himalájában, miután kedden egy 41 hegymászóból álló csoportot lavina sodort el – közölte az észak-indiai hegymászó intézet.

A 34 hegymászótanoncból és hét oktatóból álló csoportot a Garhwal-himalája Gangotri hegység egyik csúcsán helyi idő szerint reggel 8 óra 45 perckor érte a lavina. A magashegyi navigációra készülő tanoncok az 5670 méteres Draupadi ka Danda-II hegycsúcsról tartottak hazafelé – olvasható a The Guardian cikkében.

A mentők eddig nyolc túlélőt húztak ki a hó alól, és kórházba szállították őket – mondta Ashok Kumar, Uttarakhand állam rendőrfőnöke.

A túlélők a közösségi média felületen több videót is közzétettek a tragikus pillanatokról, arról, ahogyan a lavina lecsapott a táborukra.

#4Oct Al menos 4 muertos y más de 26 desaparecidos dejó una avalancha en el #Himalaya este martes. pic.twitter.com/ylmXghtXLc

