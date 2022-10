Az utasok szeme láttára kapott szívrohamot egy nő a londoni járaton

A nő a United Airlines UA880-as járatára reggel 7:07-kor szállt fel az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságba tartott.

A United Airlines Houstonból induló járatát már várták az orvosok a londoni reptéren, de tragikus módon az 51 éves nőt halottnak nyilvánították. A nő a turistaosztályon utazott, amikor a többi utas, köztük gyerekek szeme láttára hirtelen megállt a szíve.

Emergency services rush to Heathrow as female passenger dies on United Airlines flight from US to UK after suffering mid-air cardiac arrest https://t.co/m4OFQkBB2d

Emergency services rush to Heathrow as female passenger dies on United Airlines flight from US to UK after suffering mid-air cardiac arrest

— JMarrano (@JasonMarano03) October 5, 2022