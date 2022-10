Sorozatgyilkos után kutat a rendőrség, öt férfival végzett

A stockoni rendőrség szerint sorozatgyilkos állhat öt férfi halála mögött, akiket az elmúlt hónapokban gyilkoltak meg Kalifornia államban – tájékoztat a The Guardian.

Joseph Silva stocktoni rendőr közölte, hogy a bűncselekmények néhány négyzetkilométeres körzeten belül történtek, az áldozatok nem ismerték egymást. A nyomozók úgy vélik, hogy az esetek nem hozhatók összefüggésbe bandák közötti vagy drogok miatt kialakult vitával. Mind az öt áldozatot a sötétben lőtték le, egyiküket sem rabolták ki vagy verték meg a gyilkosság előtt.

Serial killer may be behind killings of five men in central California https://t.co/J6dxToiQzs

— Guardian news (@guardiannews) October 3, 2022