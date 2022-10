Köhögéscsillapító szirup okozhatta sok gyerek halálát

Indiai gyártmányú köhögéscsillapító szirupokkal hozható összefügésbe 66 gyermek halála és több súlyos vesebetegség a nyugat-afrikai Gambiában – közölte szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A világszervezet négy, a Maiden Pharmaceuticals indiai gyógyszeripari vállalat által gyártott köhögéscsillapító, illetve megfázás elleni sziruppal kapcsolatban adott ki figyelmeztetést a megbetegedések és a halálesetek miatt.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója szerint a károsanyagot tartalmazó gyógyszereket eddig csak Gambiából jelentették, de azok más országokba is eljuthattak. Hozzátette: a WHO javasolja, hogy az országok vonják ki a forgalomból ezeket a termékeket, elejét véve a betegeknek okozott további károknak.

„A minták laboratóriumi vizsgálata elfogadhatatlan mennyiségű dietilén-glikolt, illetve etilénglikolt mutatott ki a termékekben” – húzta alá a WHO, megnevezve a gyógyszerekben talált mérgező vegyületeket.

Az Egészségügyi Világszervezet közölte, hogy további vizsgálatot folytat a vállalattal és az illetékes indiai gyógyszerfelügyelettel.

Az újdelhi székhelyű Maiden Pharmaceuticals egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben.

A gambiai kormány szeptemberben jelentette be, hogy vizsgálatot indít a halálozások és az ötévesnél fiatalabb gyermekek körében július vége óta szokatlanul nagy arányban jelentkező vesekárosodások miatt.

A kiemelt képünk illusztráció.