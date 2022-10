Európa-szerte viták övezik a német energiapolitikát

A német tartománygyűlésen és az Európai Unióban is vitát kavart a berlini kormány mentőcsomag-tervezete: Berlin 200 milliárd eurót különítene el a vállalatok és fogyasztók rezsiterheinek mérséklésére, ám abban még nincs egyetértés, hogy ezt a szövetségi állam vagy a tartományok fedezik-e. Az Európai Unióban pedig többen is sokallták az összeget: szerintük ez a blokk szétforgácsolódásához vezethet és a szolidaritást kérték számon a németeken – számolt be az M1 Híradója.