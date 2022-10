Egy 1860-ban készült festményen mobilozó lány tartja lázban az internetezőket

Ferdinand Georg Waldmüller című festményén első ránézésre úgy tűnik, mintha a rajta szereplő alak egy okostelefont fogna a kezébe, ami nyilván valóan lehetetlen, hiszen a kép 1860-ban készült. A műalkotás hamar népszerű lett az interneten a meglepő felfedezés után, a kommentelők pedig azonnal kombinálásba kezdtek. S bár rengeteg verzió született, mit is tarthat valójában a festő múzsája a kezében, a valódi megoldás persze kevésbé izgalmas.

A műkritikusok szerint egyszerű a magyarázat, hiszen egy imakönyvet olvas sétája közben, nem pedig a közösségi médiát böngészi.

Internet baffled by woman appearing to hold a iPhone in an 1860 painting https://t.co/G42EA3FetQ pic.twitter.com/1qOlEc1Rto

— New York Post (@nypost) October 5, 2022