Az OPEC+ az olajkitermelés drasztikus csökkentésével kényszerhelyzetbe hozhatja Bidenéket

Az olajkitermelés mértékének komoly visszavágásáról határozhatnak az OPEC+ államok a szerdai ülésükön, annak ellenére, hogy az egyébként is szűkös piaci kínálat közepette az Egyesült Államok és más országok is az olajkitermelés fokozása érdekében igyekeznek nyomást gyakorolni az olajkitermelő országokra– számolt be a Reuters . Mint írták, az OPEC+ döntése a kitermelés csökkentéséről ismét növelheti az olajárat, amely a világgazdasági recessziótól való félelem, az emelkedő amerikai kamatlábak és a dollár erősödése miatt a három hónappal ezelőtti 120 dollárról mintegy 90 dollárra esett vissza. A JP Morgan arra számít, hogy ellenintézkedésként Washingtonnak újabb olajkészletek felszabadításáról kell döntenie.