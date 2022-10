Április óta nincs kormánya Szerbiának, hamarosan lejár a határidő

Az alkotmányos határidőkön belül megalakul az új szerb kormány – jelentette ki szerdán a belgrádi Pink televízióban a kormányalakítással megbízott Ana Brnabic szerb miniszterelnök arra a kérdésre válaszolva, hogy az áprilisi választásokat követően mikor lesz új kormánya az országnak.

Szerbiában április 3-án tartottak általános választásokat, a parlament az alkotmányos határidő lejárta előtt két nappal, augusztus elsején alakult meg, és a politikusok akkor azt ígérték, a kormány rekordidőn belül megalakul. A szerb alaptörvény szerint a parlamenti képviselők eskütételét követően legkésőbb 90 napon belül meg kell alakulnia a kormánynak. Ez a határidő október 30-án jár le, egyelőre azonban csak azt lehet tudni, hogy Brnabic fogja vezetni, aki 2017 óta Szerbia miniszterelnöke.

Amikor Aleksandar Vucic államfő megbízta a kormányalakítással, a sajtó arról cikkezett, hogy a miniszterelnök történelmet írhat, hiszen három egymást követő mandátuma lett az ország vezetésére. Azonban ezek egyike sem teljes, négyéves megbízatási idő. Ugyanis először 2017-ben lett miniszterelnök, amikor az akkor hivatalban lévő kormányfőt, Aleksandar Vucicot köztársasági elnökké választották, majd a 2020-as parlamenti választás után ismét ő lett az ország miniszterelnöke.

Az ellenzéki N1 televízió az internetes oldalán most egy újabb „történelminek” nevezett eseményről ír, ugyanis a többpártrendszer szerbiai bevezetése óta a harmadik Brnabic-kormánynak van szüksége a leghosszabb időre a megalakuláshoz. A korábbi rekordot Mirko Marjanovic tartotta, aki a második megbízatási idejét 1998-ban 184 napig tartó tárgyalások után tudta csak megkezdeni. Szerdán az új szerb kormány megalakulása már 185 napja váratott magára. A leggyorsabban Zoran Djindjic kormánya alakult meg, 2001-ben ehhez csupán 33 napra volt szükség.

Ana Brnabic a hosszas kormányalakításra reagálva azt mondta: ez pont ugyanazoknak szúrja a szemét, akik korábban arról beszéltek, hogy a kormány nem is jó semmire, a miniszterek pedig csak bábok, akik a köztársasági elnök által kiadott feladatokat hajtják végre. Mint mondta, most sokkal fontosabb az, hogy az előttünk álló télre felkészüljön az ország, és az ügyvivő kormány mindent megtesz azért, hogy a hideg időszakban se legyenek megszorítások vagy nehézségek.

Amikor 39 nappal ezelőtt Vucic bejelentette, hogy ismét Brnabicot bízza meg kormányalakítással, akkor egyúttal azt is közölte, hogy 2024-ben kormányátalakításra lehet számítani, sőt, a kormányfőt is leváltják. Elemzők szerint viszont nem kizárt, hogy kormányátalakítás helyett ismét előrehozott választást tartanak majd a nyugat-balkáni országban, így ha október 30-ig meg is alakul az új kabinet, alig valamivel több mint egy éve lesz a kormányzásra.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Andrej Cukic