A németországi gáztárolók államosítását javasolja Scholz ellenzéke

Fokozódik a téli energiapánik Németországban, miután a szokatlanul hűvös őszi időjárás hatására a lakosság a megszokottnál korábban elkezdett fűteni. Amellett, hogy a szigorúbb, fogyasztásmérséklésre felszólító hangok szerint így nem lesz elég gáz tél végéig, az a tény is feszültséget gerjesztett a Bundestagban, hogy a németországi gáztárolókban jelentős mennyiségű, exportra szánt gázt tárolhatnak a kereskedők. A kormánykritikus hangok szerint így hiába áll 90 százalékon a német tárolók töltöttsége, egyáltalán nem garantált, hogy a felhalmozott gázmennyiség a német háztartások és ipar fogyasztását fogja biztosítani. Ezért arról alakult ki vita a szövetségi parlamentben, hogy fontolóra kellene venni a német gáztárolók államosítását – számolt be a Die Welt

„A szövetségi kormány nem tud nyilatkozni arról, hogy az egyes gáztartalékok hol lesznek felhasználva, és hogy az egyes vállalatok milyen szerződéses kötelezettségeket vállaltak a tárolt gáz használatára” – idézte Patrick Graichen energiaügyekért felelős minisztert a lap. Mint írták, a miniszter alapvetően azt feltételezi, hogy a németországi gáztartalékok elsődlegesen a német piacra kerülnek, de azt is világossá tette, hogy a gáztárolókban olyan mennyiségek is lehetnek, amelyeket más európai, vagy Európán túli piacokra szánnak a kereskedők.

Félrevezető a német gáztározók töltöttségére hivatkozni

A Die Welt írása kiemelte, hogy a gáztartalékok sorsának bizonytalansága szövetséget hozott létre a CDU (Kereszténydemokrata Unió), a Baloldal és az SPD (Szociáldemokrata Párt) között, amelyek a német gáztározók államosításában látják a megoldást.

Markus Söder (CDU) bajor miniszterelnök úgy véli, hogy a szövetségi kormány nem kelt bizalmat azzal a kijelentéssel, miszerint nem tudják pontosan megmondani, hogy kik férnek hozzá a gáztartalékokhoz. „Ezért van most szükség kormányzati szabályozásra. Az ellátás garantálásához államosítani kellene a tározókat” – mondta.

A Baloldal parlamenti frakciójának vezetője, Bartsch, már Robert Habeck (Zöldek) gazdasági miniszter megszólalását kritizálva fejtette ki:

„A szövetségi kormány nem tudja garantálni, hogy a Németországban tárolt gáz valóban Németországban legyen felhasználva. Ha pedig a németországi gáztárolók nem a lakások fűtését és a cégek energiaellátását szolgálják, akkor a gazdasági miniszter félrevezeti az állampolgárokat azzal, hogy napi szinten hivatkozik a gáztározók töltöttségi szintjére”.

A baloldali politikus szerint államosítani kell a németországi tárolókat, hogy a szövetségi kormány valóban szuverén módon tudjon gazdálkodni a tartalékokkal.

Alsó-Szászország miniszterelnöke, Stephan Weil (SPD) korábban azt mondta: „Nem szabad külföldi tulajdonosoktól függővé tenni magunkat az infrastruktúra tekintetében.” A politikus szerint minden német gáztárolóhoz állami hozzáférést kell biztosítani. Mint a cikk rámutatott, Németország legnagyobb gáztárolója az alsó-szászországi Rehdenben található, amelyet 2015-ben adtak át az orosz állami tulajdonú Gazprom leányvállalatának, és a közelmúltban szinte teljesen üres volt.

Akik az államosítás ellen érvelnek

A tárolók és a bennük felhalmozott gázmennyiségek állami átvételének tervét a szövetségi kormány koalíciója, valamint a német hálózati ügynökség vezetője, Klaus Müller elutasítóan fogadták.

„Egyetlen ország sem képes egyedül túlélni a gázhiányt. Kötelességünk a szolidaritás a szomszédainkkal szemben, és Németországban jelenleg minden nap profitálunk szolidaritásukból” – mondja Müller.

A német hálózati hivatal elnöke szerint az európai gázpiac és a szomszédos országok támogatása nélkül Németország nem tudná elkerülni a gázhiányt. Müller továbbá – más energetikai szakértőkhöz hasonlóan – arra is felhívta a figyelmet, hogy az EU-ban a nyitott piac elve a gázra is érvényes. Szerinte a tározók és a bennük lévő gáz államosítása a német állam egyoldalú erőfeszítésnek tekinthető, és így uniós kötelezettségszegési eljárást vonna maga után, mivel jogilag kisajátításnak tekinthető. (Klaus Müller a múlt héten arról is beszélt a médiában, hogy a német lakosságnak vissza kell fognia a gázfogyasztását, és legalább 20 százalékos fogyasztásmérséklésre lenne szükség ahhoz, hogy az ipari létesítmények energiaellátását is képes legyen fedezni a német gázmennyiség. Müllert szerint az energiakrízisen kívül is szükség lenne a lakossági takarékosságra – a szerk.)

Michael Kruse, az FDP Bundestag parlamenti csoportjának energetikai szakértője pedig azzal érvelt a gáztárolók államosítása ellen, hogy meglehetősen gyakori, hogy a külföldi kereskedők olyan mennyiségű gázt halmoznak fel német tárolókban, amelyek végül a külföldi ügyfelekhez kerülnek. A politikus szerint ráadásul sem a kereskedők, sem a tárolók üzemeltetői nem kötelesek nyilvánosságra hozni, hogy a szabad piacon hol és kinek adnak el energiahordozót. Ebből fakadóan pedig a szövetségi kormánynak sem lehet rálátása arra, hogy a német tárolókból végül hová áramlik a gáz.

Mint mondta, Németországnak kimondottan sok előnye származik a nyitott piaci működésből.

„Jelenleg lényegesen több gáz áramlik Németországba, mint más országokba. Németország is erősen függ az áramimporttól, különösen télen” – tette hozzá.