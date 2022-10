Zelenszkij rendeletet adott ki arról, hogy „lehetetlen Putyinnal tárgyalni”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeletet adott ki arról kedden, hogy lehetetlen tárgyalni Oroszországgal mindaddig, amíg annak Vlagyimir Putyin az elnöke, és hogy tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi képességeit. Ezzel a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) múlt heti döntéseit erősítette meg.

Zelenszkij korábban többször figyelmeztette a Kremlt, hogy Ukrajna újabb területeinek annektálása esetén végképp lehetetlenné válnak a tárgyalások. Múlt pénteken az ukrán elnök, Ruszlan Sztefancsuk házelnök és Denisz Smihal miniszterelnök aláírta Ukrajna gyorsított eljárásban történő NATO-csatlakozási kérelmét.

Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó a Telegramon azt írta: hamarosan az ukrán erők erőteljes ellentámadásba lendülnek a régióban is, ezért evakuálásra fogják felszólítani a megye lakosait, és azt tanácsolják nekik, hogy ne töltsék a telet nagyvárosban. „Az olyan nagyvárosokban, mint Rubizsne, Liszicsanszk és Szeverodoneck, az orosz megszállás felszámolása után sem engedjük be szabadon az embereket. Lehetetlen ott a fűtést biztosítani a lakásokban, mert minden elromlott. A fűtés helyreállítása minden anyagi lehetőség mellett is több hónapig tart. Talán az emberek visszatérhetnek, hogy megnézzék a lakásukat, de lehetetlen ott maradni télre” – magyarázta a kormányzó.

A washingtoni hadtudományi intézet (ISW – Institute for the Study of War) szakértői legfrissebb elemzésükben – amelyből az Ukrajinszka Pravda idézett – arra mutattak rá, hogy Putyin az orosz védelmi minisztériumban végrehajtott személyi cserékkel próbálja áthárítani a felelősséget az orosz hadsereg Harkiv megyei közelmúltbeli és várható kudarcaiért. A független intézet emlékeztetett arra, hogy új parancsnokot neveztek ki az orosz védelmi minisztérium nyugati katonai körzetébe: Roman Berdnyikov altábornagy váltotta Alekszandr Zsuravlevet ezen a poszton. Az ISW értékelése szerint a nyugati katonai körzet egységei az elmúlt hónapokban főként a harkivi régió északkeleti részén hajtottak végre műveleteket, de egyértelműen konkrét parancsok nélkül. Zsuravlevet egy ideje nem látták. Putyin az utóbbi két hétben leváltotta a nyugati erők két parancsnokát is. Az elemzők nem tartják kizártnak, hogy Putyin megpróbálja Berdnyikovra hárítani a felelősséget a várható újabb orosz veszteségekért Harkiv és esetleg Luhanszk régióban.

Az ukrán katonai hírszerzés értesülései szerint Oroszországban felkészítik a rendőröket a katonai mozgósítás ellen várható újabb tiltakozások elfojtására. A hírszerzés szerint továbbá a mozgósítottakat nem tudják elszállásolni, élelmezni, ruházni és illetménnyel ellátni. Példaként említette meg, hogy az omszki harckocsiüzem területén eredetileg csak hatezer ember elhelyezését tervezték, de már szeptember végéig kilencezret vittek be oda. A hírek szerint október 1-jéig további kétezer mozgósított érkezett oda, így végképp nincs elég hely. Ezenfelül a katonák között vannak betegek, akik nem kapnak megfelelő ellátást. A mozgósítás során nehézségekbe ütközik már a kiértesítés is, az emberek kikapcsolják kaputelefonjukat, csengetésre nem nyitnak ajtót. „Ennek eredményeként például szeptember 27-én 170 idézésből csak 16-ot, szeptember 28-án pedig 180-ból 10-et tudtak kézbesíteni” – jelentette az ukrán hírszerzés.

Az Ukrajinszka Pravda helyi kormányzók beszámolóiból készített összeállításában arról adott hírt, hogy hétfő este az orosz erők csapást mértek a Mikolajiv megyei Ocsakiv város melletti tengeri területre, a harkovi régióban lévő Kupjanszk egyik kórházára, az éjjel Harkiv városra, a Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolra, valamint a donyecki régióban Kramatorszkra és Kosztyantinyivkára. A Nyikopol elleni orosz támadásban négy helyi lakos sebesült meg, a Harkivra mért rakétacsapás következtében pedig egy ember meghalt, Kramatorszkban ketten szenvedtek sérüléseket. Az elmúlt napon Donyeck megyében egy civil vesztette életét és ketten sérültek meg.

Az ukrán vezérkar keddi helyzetjelentése szerint az elmúlt napban az orosz hadsereg 370 katonát, 44 harckocsit, 27 páncélozott járművet, két rakéta-sorozatvetőt, egy repülőgépet és egy légvédelmi rendszert veszített. A kijevi katonai vezetés összesítése alapján eddig mintegy 60 800 orosz katona halt meg Ukrajnában.

Közben újabb Herszon megyei települések felszabadításáról tettek ki ukrán katonák videofelvételeket a közösségi oldalakra. Ezek szerint az ukrán erők visszavették Davigyiv Bridet, Sztaroszillját és Velika Olekszandrivkát is, de ezt hivatalosan még nem erősítették meg. Hétfőn Zelenszkij két település, Arhanhelszke és Miroljubivka felszabadítását erősítette meg az orosz megszállás alól.

Kiemelt kép: MTI/AP/Ukrán elnöki hivatal sajtóosztálya