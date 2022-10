Verhofstadt tovább erőlteti a szankciókat, kockára tenné az európaiak biztonságát

Bebizonyosodott, hogy a szankciók hatástalanok Oroszországgal szemben, Európát viszont sosem látott válságba taszítják, a szankciópárti belga exkormányfő, Guy Verhofstadt azonban ismét újabb büntetőintézkedéseket követel. A szankciópárti belga politikus a háború eleje óta sürgeti az orosz földgáz- és kőolajszállítmányok azonnali leállítását, mit sem törődve azzal, hogy javaslatai térdre kényszerítenék Európát. „Természetesen szenvedni fogunk. Nem lehet szolidárisnak lenni Ukrajnával, és egyben azt gondolni, hogy nem fogunk szenvedni, ez nem szolidaritás. Tehát azonnal meg kell tennünk ezt az embargót” – erőltette már korábban is a szankciókat a politikus.

„Európa túl lassan és túl gyengén cselekszik. Ebben a tempóban száz évbe fog telni, hogy nyomást gyakoroljunk oda, ahol kell” – írta néhány napja a Facebook-oldalán Guy Verhofstadt.

Kapcsolódó tartalom

A szankciópárti belga politikus a háború eleje óta sürgeti az orosz földgáz- és kőolajszállítmányok azonnali leállítását, mit sem törődve azzal, hogy javaslatai térdre kényszerítenék egész Európát. Úgy tűnik, a volt belga kormányfő.

továbbra sem hajlandó tudomást venni arról, hogy a háború hatásai egyre súlyosabb válságot idéznek elő Európában.

A Renew Europe EP-frakció liberális képviselője tegnap a Twitteren bírálta a szankciópárti német kormány által elfogadott 200 milliárd eurós rezsitámogatási csomagot is. „Hol itt a szolidaritás, Mr. Scholz?” – tette fel a kérdést a német kancellárnak címezve. Verhofstadt az uniós gázársapka ötletét támogatná.

Kapcsolódó tartalom

A politikust nem zavarja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök leszögezte: ha lesz uniós gázársapka, azonnal leállítja a megmaradt szállítást is. Verhofstadt tehát

még azt is kockáztatná, hogy egyáltalán ne érkezzen gáz Európába.

Persze nem meglepő a politikus harciassága, korábban sem érdekelte, hogy javaslatai mennyire kártékonyak. Megírtuk, nemrég azt hangoztatta, hogy

az európaiaknak igenis szenvedniük kell az Ukrajnával vállalt szolidaritás jegyében.

Kapcsolódó tartalom

„Állítsuk meg Putyin hadigépezetét! Igen, szenvedni fogunk az orosz olaj és gáz betiltása miatt, de túléljük” – jelentette ki az Európai Parlamentben. Később úgy nyilatkozott: Európa gyenge pontja az, hogy még mindig az orosz olajtól, gáztól és széntől függ, ezért azonnali embargót szükséges kivetni mindhárom termékre. „Természetesen szenvedni fogunk. Nem lehet szolidárisnak lenni Ukrajnával, és egyben azt gondolni, hogy nem fogunk szenvedni, ez nem szolidaritás. Tehát azonnal meg kell tennünk ezt az embargót” – erőltette már korábban is a szankciókat.

Nem szabad elmennünk amellett, hogy miközben Guy Verhofstadt szemrebbenés nélkül szenvedésre ítélné Európa – már így is nehéz helyzetben lévő – lakosságát, magával azért korántsem ilyen szigorú.

A képviselő Gent belvárosában egy 17. században épült, gyönyörűen felújított, folyóparti műemlék épületben él,

amiről a belga Knack hírportál nemrég derítette ki, hogy tetemes mennyiségű közpénzből újították fel. A hírek szerint Verhofstadt összesen 327 784 euró (több mint 130 millió forint) értékben kapott támogatást a flamand kormánytól, Kelet-Flandria tartománytól és Gent városától a villa felújításához.

Kapcsolódó tartalom

Verhofstadt dúsgazdag ember, aki kormányfő volt, mielőtt az uniós szintű politikába lépett volna. Brüsszeli időszakában is rendre a legjobban kereső politikusok közé sorolták őt. A Magyar Nemzet hívja fel arra a Transparency jelentésre a figyelmet, amely szerint

Verhofstadt a 2018-ban 920 ezer és 1,4 millió euró közötti bevételre tett szert, amivel jelentősen meghaladta a havonta 13 ezer eurós brüsszeli (illetve strasbourgi) képviselői fizetését. Egy 2021-es jelentés pedig

az Európai Parlament öt legjobban kereső képviselője közé sorolta.

A politikusnak egyébként több zűrös ügye is volt az elmúlt években, például, hogy 2010 és 2016 között egy offshore céget is működtető cégcsoport, az Exmar-csoport igazgatóságában ült, ám amikor felelősségre vonták, Verhofstadték azzal próbálták eltussolni az ügyet, hogy valójában nem offshore cégről van szó, hanem csak egy tengerpart menti tevékenységekkel foglalkozó cégről.

De felkeltette a nemzetközi sajtó figyelmét azzal is, hogy oligarchákkal tartott kapcsolatot, sőt lobbizott is nekik. A magyar sajtó a V4NA hírügynökség ­információi alapján számolt be még 2019-ben arról, hogy Verhofstadt a görög adósságprogram (2015-ös) vitájában egy energetikai cég és egy nyugdíjalap érdekében

zsarolta Alekszisz Ciprasz akkori görög miniszterelnököt.

Egyébként Verhofstadt az egyik legélesebb bírálója az Orbán-kormánynak, a 2022. április 3-i kétharmados Fidesz-győzelmet csak úgy kommentálta, hogy „vasárnap este a gyűlölet győzött Magyarországon”. Ezek után nem csoda, ha 2010 óta követeli, hogy hazánk egyetlen eurócentet se kapjon Brüsszeltől.

A politikus e mellett teljes erővel kiáll az illegális bevándorlók beengedése mellett, és korlátlanul engedné az LMBTQ-propaganda terjesztését.

Kapcsolódó tartalom