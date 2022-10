III. Károly király erdélyi vendégházában karácsonyozhatunk

Megnyílt a turisták előtt a brit király erdélyi vendégháza. III. Károlynak Zalánpatakon van birtoka, amelyet rendszeresen meglátogat. Most azonban bárki eltölthet itt néhány éjszakát. Egy brit utazási társaságnál jelent meg egy karácsonyi ajánlat, amely 7 napos erdélyi látogatást kínál. Ennek részeként az uralkodó birtokán is el lehet tölteni három napot. A leírás szerint a birtokot a hagyományok szellemében újították fel és őrizték meg. Az utazásszervezők minden napra ajánlanak programot: meg lehet nézni a környék kastélyait, lovas kocsikázáson lehet részt venni, de mesterség bemutatót és medvelest is szerveznek – közölte az M1 a Hírek plusz című műsorában.

Megnyílt a turisták előtt a brit király erdélyi vendégháza