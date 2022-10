Finnországban eltávolították az utolsó köztéri Lenin-szobrot

Az utolsó köztéri Lenin-szobrot is eltávolították Finnországban – jelentette a helyi média kedden.

A mellszobor az orosz-finn határ közelében található, 52 ezer lakosú Kotka kikötőváros egyik központi parkjában, egy faház szomszédságában állt. A hagyomány szerint a faházban egykor maga Lenin, a bolsevik párt későbbi alapítója is tartózkodott egy ideig.

A szobrot egy építőipari vállalat munkásai húzták fel egy teherautóra, és a helyi múzeum raktárába szállították.

A Lenin-szobor 1979-ben került Kotkába a kikötőváros észtországi testvérvárosa, Tallinn ajándékaként. Ugyan az évtizedek során többször is megrongálták de az önkormányzat csak most döntött úgy, hogy a helyi közhangulat nyomásának engedve eltávolíttatja. A döntésben valószínűleg közrejátszott az is, hogy az ukrajnai háború kitörése óta több más országban is úgy döntöttek, eltávolítják a szovjet időkből megmaradt hasonló emlékműveket.

A mellszobor alkotója egy észt szobrászművész, Matti Varik volt. A szobor szovjet megrendelésre készült, mivel a 2. világháború utáni korszakban nem volt ritka, hogy a Szovjetunió ilyen szobrokat ajándékozott finn városoknak a szovjet-finn barátság erősítése céljából.

Dél-Finnország ipari és egyetemi városában, Tamperében a mai napig is van egy Lenin-múzeum, mert az 1905-ös orosz forradalom időszakában Lenin száműzöttként többször is tartózkodott ott és más környékbeli városokban.

Lenin és Sztálin, a későbbi szovjet diktátorok első ízben szintén Tamperében találkoztak 1905-ben, amikor ott tartottak tanácskozást a bolsevik párt vezetői.

Kiemelt kép: Twitter/Telegraph World News