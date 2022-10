Elszabadult rezsiköltségek és növekvő infláció: Írországban nehéz helyzetbe kerülnek a szegények

Az elszabadult gáz- és villamosáram költségei, valamint az infláció szerepelnek a legfontosabb kihívások között Írországban. A jövő évi költségvetés emiatt egy több mint négymilliárd euró értékű, válságkezelő csomagot is tartalmaz, amelynek célja a lakosság életkörülményeinek javítása. A törvényjavaslat kritikusai szerint mindez csak tűzoltás, mert az infláció gyakorlatilag elnyeli a kormány által nyújtott támogatásokat. Az M1 Híradó helyszíni riportere Dublinból számolt be a legfrissebb fejleményekről.

„Összességében azt mondják, hogy első hallásra ez egy rendkívül jó csomag, ez a 4,1 milliárd eurós, de elsősorban a jómódúaknak kedvez, és nem a szegényeknek. Voltak, akik már számoltak is, és azt mondják, hogy például egy olyan család, ahol mindkét családtag 40 ezer euró fölött keres és 2 gyereket nevel, éves szinten akár 1500–2000 eurót is nyerhetnek ezzel a csomaggal. Viszont azok, akik ezalatt a 40 ezer euro alatt vannak, vagy ennek közelében csupán, azok között lesznek olyanok, akik akár 3000 eurót is veszíthetnek éves szinten. Sokan úgy vélik, hogy a legszegényebbek rendkívül nehéz tél elé néznek” – közölte a tudósító.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)