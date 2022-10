A WHO oltóanyagot küld és mobil ellátóhelyeket emel Haitin a kiújulóban lévő kolerajárvány miatt

Mobil egészségügyi kezelőközpontokat emel Haitin a kiújulóban lévő kolerajárvány miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO), emellett kezdeményezik oltóanyag Haitiba szállítását is – jelentette be a WHO egyik szóvivője kedden.

Christian Lindmeier a genfi sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kolerafertőzöttek kezelésére a WHO sátrakat állít fel a Karib-tengeri országban, s mivel a WHO rendelkezik a kolera elleni, szájon át bevehető oltóanyaggal, kérték a vészhelyzeti készlethez való hozzáférést. Lindmeier úgy fogalmazott: a kór terjedését „körülmények bonyolult koktélja” okozza, ennek ellenére „nagyon fontos, hogy amilyen hamar csak lehet, eljusson a segítség az érintett területekre”. A segítségnyújtást nehezíti, hogy a járvány a főváros, Port-au-Prince bandaháború uralta nyomornegyedében ütötte fel a fejét, ahol – mint arról a szóvivő beszámolt – már a higiéniai helyzet miatt is szinte lehetetlen féken tartani a járványt, de a tesztelés vagy a segítségnyújtás is igen körülményes feladat. Emiatt „sajnos számítanunk kell az esetszámok növekedésére” – mondta. A kolera utoljára három évvel ezelőtt volt jelen Haitin, 2010-ben azonban közel tízezren haltak meg a járványban, amelynek kitöréséért az ENSZ békefenntartóit tartották felelősnek. Jelenleg legkevesebb hét halálos áldozatról tudni. A régóta tartó tüntetések és az üzemanyaghiány miatt Haitin országszerte megszűntek olyan alapvető szolgáltatások, mint a tiszta ivóvízhez való hozzáférés vagy az orvosi ellátás. A szóvivő szerint ezen okok miatt az országban már több kórház is bezárni kényszerült. A WHO egyik tisztségviselőjének múlt heti közlése szerint a fertőzött víz vagy étel útján terjedő, súlyos hasmenést és kiszáradást okozó betegség esetszámai világszerte emelkednek, emiatt félő, hogy a rendelkezésre álló oltóanyag nem lesz elég a betegek kezelésére. Kapcsolódó tartalom Fertőzéshullámot indított az Oktoberfest Münchenben Rohamosan emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma Münchenben és környékén, szakértők szerint az Oktoberfesttel összefüggésben – jelentették kedden német hírportálok. A kiemelt kép illusztráció. Fotó: MTI/Komka Péter