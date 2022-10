A tűzoltóság és rendőrség tájékoztatása szerint a belvárosi megállóban többen várakoztak a Pozsonyligetfalu városrészbe induló buszra.

Egyelőre nem világos, miért hajtott az autó a tömegbe. A rendőrség által meg nem erősített sajtóértesülések szerint a sofőr ittas volt. Terrorista indítékra utaló jelek az ügyben egyelőre nincsenek.

Four people die after car hits bus stop in Bratislava https://t.co/hJLzCl18uY pic.twitter.com/nXaGUHvPIu

— Cottage in Slovakia (@CottageSlovakia) October 2, 2022