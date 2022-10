A britek szerint a kormányuk elvesztette az irányítást a gazdasági helyzet felett

Liz Truss brit miniszterelnök nettó támogatottsága egy hét alatt -9 százalékpontról -37-re esett, mivel a választók rossz szemmel nézték a „minibüdzsé” – a kormány válságkezelési javaslata – számos intézkedését és az azt követő mentegetőzést. Ez rosszabb nettó értéket jelent, mint az a -28-as érték, amelyet Boris Johnson a toryk vezetői tisztségéből való távozása előtti utolsó Opinium-felmérésen ért el. Truss eredménye azonban valamivel jobb, mint Johnson eddigi legrosszabb, -42-es eredménye, amelyet a „partygate”-botrány csúcsán mértek.

A legutóbbi felmérés szerint a választók 18 százaléka helyesli a miniszterelnök munkáját, 55 százaléka pedig elutasítja. Truss miniszterelnökké választása óta a Munkáspárt összesített előnye öt pontról 19 pontra nőtt, tükrözve a toryk támogatottságának összeomlását.

A toryk támogatottsága a szavazók 27 százalékára esett vissza, a Labour 46 százalékon áll. Ezzel szemben Keir Starmer – a Munkáspárt vezetője – személyes megítélése emelkedett, miután a munkáspárti konferencia nagyrészt mentes volt a párton belüli vitáktól. A nettó pontszáma most +9-re nőtt, a múlt heti -4-ről. Starmer 17 pontos előnnyel vezet, amikor a szavazókat arról kérdezték, hogy kit tartanak a legjobb miniszterelnöknek. A 2019-es konzervatív szavazók mindössze 32 százaléka gondolja úgy, hogy Truss lenne a legjobb miniszterelnök, 18 százalékuk pedig Starmert részesíti előnyben.

Az ország előtt álló öt legfontosabb kérdésben a Munkáspárt mindenhol egyértelmű előnyre tett szert.

A Munkáspárt 20 százalékpontos előnnyel vezet az energia- és a villamosenergia-ellátás, 25 százalékpontos előnnyel az egészségügy, 11 százalékpontos előnnyel a bevándorlás, 21 százalékpontos előnnyel pedig a lakhatás és az ingatlanárak kérdésében. A konzervatívok a múlt heti, a „minibüdzsé” előtti egypontos előnyükről a héten 19 pontos munkáspárti előnyre tettek szert a gazdaság terén.

A választók túlnyomó többsége – 75 százalék – szerint a kormány elvesztette az irányítást a gazdasági helyzet felett, míg mindössze 18 százalék szerint a kormány irányítja a helyzetet.

A választók nem helyeslik a minibüdzsét, 61 százalékuk rossz költségvetésnek tartja. Mindössze 12 százalék gondolja úgy, hogy jó költségvetés volt, a 2019-es konzervatív szavazók 56 százaléka pedig rossznak tartja. Ennek következtében Kwasi Kwarteng pénzügyminiszter személyes támogatottsága is összeomlott. Míg a „minibüdzsé” előtt alig ismerték őt a választók, most már 55 százaléka elutasítóan nyilatkozott róla. A válaszadók fele – 51 százalék – pedig azt szeretné, ha Kwarteng lemondana.

A lakosság csaknem fele – 48 százalék – azt szeretné, ha Truss is lemondana.

James Crouch, az Opinium politikai és közügyekért felelős vezetője a The Guardiannek elmondta: „a 2010-es általános választások óta ez a legrosszabb közvélemény-kutatási eredmény, amelyet konzervatív miniszterelnök esetében mutattunk ki. Liz Trussnak sikerült elérnie mind Theresa May, mind Boris Johnson hivatali idejének végén elért személyes megítélésének mélypontját, hetekkel a hivatalba lépése után és néhány nappal kormánya első nagyobb intézkedése után. A miniszterelnök saját népszerűségi mutatóinak zuhanása is hozzájárult ahhoz, hogy a konzervatív kormány egésze szinte egyik napról a másikra elveszítette politikai hitelességét és a gazdasági hozzáértésébe vetett bizalmat.”