Több mint százötvenen meghaltak egy focimeccsen Indonéziában

Tizenegy sérült állapota válságos – tette hozzá.

A zavargások azt követően kezdődtek, hogy a malangi Arema FC hazai pályán 3-2-re kikapott a szurabajai Perszebajától.

A vereség miatt csalódott szurkolók üvegekkel és egyéb tárgyakkal dobálták meg a focistákat és a játékvezetőket, majd elözönlötték a pályát, követelve, hogy a csapat vezetése adjon magyarázatot a fiaskóra. Az Arema 23 éve nem kapott ki hazai pályán.

BREAKING: Over 100 people were killed and 200 injured in a riot at a football stadium in Malang Indonesia, authorities said. #news #BreakingNews #Newsnight #NewsUpdate #NewsBreak #soccer #Indonesia #malang #AremavsPersebaya #arema #Kanjuruhan #bonekjancok #football pic.twitter.com/SXhCPfTId9

A zavargások a stadionon kívül is folytatódtak, ahol a szurkolók felgyújtottak öt rendőrautót. A rohamrendőrség könnygázzal válaszolt az erőszakra, amelynek használatát a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) betiltotta a stadionokban. Ezt követően tört ki a pánik.

A szurkolók a kijárat felé rohantak, de a lökdösődésben sokan a földön végezték. Harmincnégy ember – köztük két rendőrtiszt – még a helyszínen meghalt. Egyes médiaértesülések szerint gyermekek is vannak az áldozatok között.

#BREAKING #INDONESIA

INDONESIA: MASSACRE (!) AT KANJURUHAN STADIUM!

127 people died, more than 180 injured, after a riot broke out at a football match between Arema & Persebaya at Kanjuruhan Stadium in Malang.

