Már Olaszország sem kap gázt a Gazpromtól, folynak a tárgyalások

A Gazprom szombaton felfüggesztette a gázszállítást Ausztrián keresztül Olaszországba, ugyanis az oroszok szerint az osztrákok nem erősítették meg a szállítási mennyiségeket. Ez azt jelenti, hogy az októberi gázmennyiség már biztos, hogy nem érkezik meg időben Itáliába. Az olasz energiaszolgáltató felvette a kapcsolatot a Gazprommal és azt írták: keresik a megoldást a szállítások mielőbbi megindítására – számolt be az M1 Híradó.

Mától felfüggesztjük a gázszállítást Ausztrián keresztül Olaszországba, mert az osztrák hálózatüzemeltető nem erősítette meg a szállítási mennyiségeket, így Ausztrián keresztül lehetetlen gázt szállítani – közölte a Gazprom szombaton.

Az orosz energetikai óriásvállalat a döntést az Ausztriában életbe lépett új szabályozással indokolja és azt írta: Olaszországgal közösen dolgozik a megoldáson.

Az olasz energiavállalat azonban már az orosz bejelentés előtt jelezte, hogy nem érkezett meg a Gazpromtól várt októberi gázmennyiség Ausztria felől, vagyis szombattól nincs betáplálás Oroszország irányából.

Az olasz energiavállalat közölte: felvette a kapcsolatot a Gazprommal, hogy újra indulhasson a szállítás. Sajtóhírek szerint az olasz vállalat azt is közölte, hogy Ausztriába továbbra is érkezik gáz a vezetéken.

A most elzárt vezeték Oroszországból indulva Ukrajnán, Szlovákián és Ausztrián is áthalad, így szállít gázt Olaszországba. A vezeték Tarvisionál lép be olasz területre, az ottani központban osztják szét és továbbítják a gázt Olaszország többi területére.

Az orosz-ukrán háború kitörése előtt

Moszkva az olasz gázigény negyven százalékát biztosította, nyáron viszont ez huszonöt százalékra csökkent.

Az energiaválságról és az orosz gázszállítások leállásáról is beszélt a megválasztott olasz kormányfő Milánóban. Giorgia Meloni azt mondta: az emelkedő energiaárak közepette az olasz érdekeket kell előtérbe helyezni.

„Olaszországnak vissza kell térnie ahhoz, hogy a nemzeti érdekeinek védelmével kezdje, ha közös megoldásokat keres”

– mondta Giorgia Meloni.

Az orosz gázszállítások felfüggesztése akár üzenet is lehet az új olasz kormánynak – erről az Oxfordi Egyetem kutatója beszélt az M1-en. Christopher Davis szerint elképzelhető, hogy Oroszországnak valóban vannak technikai problémái, de az sem kizárt, hogy Moszkva ezzel üzenni akar.

Szakértők arról beszélnek: sorra jönnek a hírek a meghibásodásokról és elzárásokról, az orosz gáz pedig egyre kevesebb európai országba jut el. Elemzők szerint ebből is látszik, hogy

az uniónak nem lett volna szabad a szankciókat bevezetnie.

„Azt mondhatjuk, hogy igazából a saját szankcióink ütnek vissza, ezen keresztül, hiszen azért nem kapunk gázt, mert mi nem szállítunk olyan alkatrészeket, amik kellenek ehhez a tranzakcióhoz” –mondta Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

A szakértő hozzátette: a szankciók miatt magasak az energiaköltségek, ami lassítja az unió növekedését, így a háború esetleges befejezése után sem várható gyors gazdasági helyreállás.

