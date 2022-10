Rettegnek a szabadkaiak: Migránsbandák harcolnak egymással a déli határnál

Újabb lövöldözés volt a magyar határ közelében a Vajdaságban. A szabadkai makkhetesi erdőben embercsempész migránsbandák estek egymásnak. Az egyik illegális bevándorlót meglőtték. A kiérkező rendőrök mintegy 200 migránst gyűjtöttek össze az erdőben, őket elvitték. Nem ez az első ilyen atrocitás Szabadkán. A nyár folyamán halálos áldozata is volt a migránsleszámolásnak, de a helyiek naponta hallják a fegyverropogást és félnek – számolt be az M1 Híradó.

Az M1 tudósítója a helyszínről bejelentkezve elmondta: A helyiek azt mondják, sajnos kénytelenek lesznek hozzászokni ehhez, tehát nem elszigetelt esetről van szó. Az erdőtől 50-100 méterre már házak vannak, idősek élnek és félnek. A közbiztonság rossz.

Még szombat reggel is folyamatosan menekültek a migránsok a Makkhetes erdőből, ahol péntek délután volt újabb lövöldözés.

Egyikük a híradónak azt mondta: tarthatatlan a helyzet, az embercsempészek ugyanis fegyverrel fenyegetnek mindenkit, és pénzt követelnek.

„Tele van az erdő terroristával, fegyverük van, Kalasnyikovval járkálnak. Pénz akarnak mindenkitől,

de én nem fizetek. Engem is megfenyegettek. Pedig én is afgán vagyok, ők is afgánok. Azt mondák, hogy nem csak nekem lesz bajom, hanem az otthon maradt családomnak is, ha nem adok pénzt” – mondta egy migráns.

Péntek este óriási volt a rendőri készültség Szabadkán, miután lövöldözés történt a szerb-magyar határ közelében. A Híradó információi szerint

afgán embercsempészek adtak le lövéseket. A fegyverropogást a több helyi is hallotta.

A lövöldözés után mintegy 150-200 migráns menekült el az erdőből Szabadkára. Őket a szerb rendőrség elfogta és rabszállítókkal szállította el a helyszínről.

„Egy migráns meg is sérült, akit lábon lőttek. Ezt az éjszaka folyamán hivatalosan is megerősítették. A közleményben arra is kitértek, hogy ha a rendőrök nem értek volna időben nagyobb számban, akkor lehet, hogy súlyosabb következményei is lehettek volna annak a lövöldözésnek, ami tegnap délután volt itt” – jelentette az M1 helyszíni tudósítója.

A makkhetesi erdőt megszállták a migránsok – erről Bakondi György beszélt nem sokkal az eset után. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója emlékeztetett rá, hogy nem ez az első ilyen eset.

Emberéletet követelő fegyveres összecsapás is volt már ugyanezen a helyszínen.

Kapcsolódó tartalom

„Ezeket az összetűzéseket, ezt konkurens bandák folytatják egymással, hogy az adott térségben az embercsempészésből származó üzleti hasznot hogyan lehet learatni. Ez is mutatja, hogy egyébként, semmi köze nincs az érkezőknek az úgymond menekültekhez, hiszen szervezett bűnözés segítségével, nagyon jelentős pénzeket megfizetve jogellenesen, az Unió és Magyarország szabályait semmibe véve próbálnak átjutni” – magyarázta Bakondi.

Az illegális bevándorlás miatt hétfőn magyar-osztrák-szerb csúcstalálkozót tartanak. Az Európába tartó migrációs útvonalak közül ugyanis a Nyugat-Balkánon nőtt a legnagyobb mértékben a nyomás.

Amíg tavaly összesen 81 ezer illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a magyar hatóságok, addig idén a migránsok száma már megközelíti a 190 ezret.

Kapcsolódó tartalom

A szabadkaiak szerint mára elviselhetetlen lett, amit az illegális bevándorlók és az embercsempészek művelnek. A migránsok ugyanis megszállták a makkhetesi városrészt.

Kiemelt kép: illusztráció