Orosz fogságba került a zaporizzsjai atomerőmű vezérigazgatója

Orosz járőrök őrizetbe vették az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai ukrán atomerőmű vezérigazgatóját, Ihor Murasovot – jelentette be az ukrán állami atomenergiaipari vállalat, az Enerhoatom vezetője, Petro Kotyin szombaton.

Murasov péntek délután autóval Enerhodarba tartott az atomerőműből, de a járőrök feltartóztatták és bekötött szemmel magukkal vitték – írta Kotyin a Telegram közösségi oldalon. További sorsáról egyelőre nincs információ.

Kotyin jelezte, hogy az ügyről értesítette Rafael Grossit, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatóját. Azt is kérte tőle, hogy tegyen meg mindent Murasov kiszabadítása érdekében. Leszögezte, hogy Murasov viseli a fő felelősséget az erőmű nukleáris biztonságát illetően, és őrizetbe vétele veszélyezteti a létesítmény biztonságát.

A NAÜ szóvivője a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy kapcsolatba léptek az orosz hatóságokkal az ügyben, felvilágosítást kérve a történtekről.

Oleh Szinyehubov, Harkiv régiójának kormányzója szombaton arról adott hírt, hogy Kupjanszknál orosz tüzérségi támadás ért egy konvojt, amelyben a térségből menekülők utaztak, és a támadásban húsz civil meghalt.

Szerhij Cservatij, az ukrán hadsereg szóvivője szombaton arról is beszámolt, hogy az ukrán erők teljesen bekerítették a stratégiai helyen fekvő Liman várost, és a bekerített övezetben rekedt több ezer orosz katona is. Szerhij Hajdar luhanszki kormányzó hozzátette, hogy elvágták a városnál lévő orosz erők összes utánpótlási útvonalát is. Az ukrán elnökség honlapjára feltett egyik videóban katonák ukrán zászlót tűznek ki egy épületre Liman külvárosában.