Ünnepségre készülnek Moszkvában, Zelenszkij rendkívüli ülésre hívta össze a védelmi tanácsot

Vlagyimir Putyin pénteken írja alá a megszállt ukrajnai területek elcsatolásáról szóló megállapodást

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken a Kremlben rendezett ünnepség keretében aláírja a megállapodást négy délkelet-ukrajnai terület Oroszországhoz csatlakozásáról – jelentette be csütörtökön az elnök szóvivője. Az ünnepséget helyi idő szerint 15 órakor (magyar idő szerint 14 órakor) tartják. A dokumentumokat mind a négy kelet-ukrajnai terület vezetőjével aláírják, ahol népszavazást tartottak, és a lakosok kérelmezték a csatlakozást az orosz hatóságoktól – mondta Peszkov, aki ismertette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet is tart az eseményen. Ukrajna négy, orosz erők által ellenőrzött régiójában az oroszok által támogatott tisztviselők azt mondták, hogy a népszavazásokon a lakosság elsöprő többsége az Oroszországhoz való csatlakozás mellett szavazott. Ugyanakkor Ukrajna és a Nyugat „csalásnak” minősítette a népszavazás eredményét. Azonban Vlagyimir Putyin az elfoglalt területek elcsatolásáról tartott beszédében világossá tette, hogy Oroszország készen áll arra, hogy akár nukleáris fegyverekkel is megvédje országának területi egységét.

Külföld