Ukrajna hivatalosan kérelmezi felvételét a NATO-ba

Volomidir Zelenszkij nem hajlandó tárgyalni Vlagyimir Putyinnal. Az ukrán elnök azt követően fejtette ki álláspontját, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában alaírta a csapatai által megszállt ukrajnai területek Oroszországhoz csatolásáról szóló dokumentumot.

Volodimir Zelenszkij elnök pénteken videóüzenetben jelentette be, hogy Ukrajna hivatalosan is kérelmezi a NATO katonai szövetséghez való csatlakozást – számolt be a Reuters. Mint az elnök elmondta, Kijev készen áll a tárgyalásokra Moszkvával, de nem Vlagyimir Putyin elnökkel. Zelenszkij elnök azt követően fejtette ki álláspontját, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában alaírta a csapatai által megszállt ukrajnai területek Oroszországhoz csatolásáról szóló dokumentumot, amelyet a területek élére helyezett orosz vezetők is elláttak a kézjegyükkel.

„Döntő lépést teszünk Ukrajna NATO-hoz való gyorsított csatlakozási kérelmének aláírásával” – mondta az ukrán elnök a Telegramon közzétett videóban. Zelenszkij megerősítette, hogy Ukrajna készen áll a tárgyalásokra, de egy másik orosz elnökkel.

