Több mint húsz késszúrással végeztek a mentősnővel az utcán

Halálra késeltek egy mentősnőt New York Queens városrészében csütörtök délután. A hatóságok szerint a minden előzmény nélküli támadás akkor történt, amikor a nő ebédszünetre ment.

Hallálra késeltek az Egyesült Államokban egy 61 éves veterán mentősnőt, aki 2001. szeptember 11-én a World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás alatt is dolgozott – számolt be a New York Post. Alison Russo-Elling hadnagyot több mint húsz késszúrással ölte meg egy ámokfutó.

Murdered EMT Alison Russo-Elling was a 24-year veteran, planned to retire in 6 months https://t.co/TVI4Nag2LY pic.twitter.com/MC7H3phgGJ — New York Post (@nypost) September 30, 2022

A helyszínen készült biztonsági felvételeken látható, ahogy a mentősnőt a késes elkövető a földre lökte, majd többször megszúrta, miközben az áldozat magatehetetlenül feküdt a betonon.

A nő szolgálatban volt a támadás idején, csak ételért ment ki az utcára. A munkahelyétől körülbelül fél háztömbnyire találták meg – mondta James Essig, a New York-i rendőrség nyomozási osztályának vezetője.

A hatóságok szerint a támadásnak nem volt előzménye.

„A nyomozás jelenlegi szakaszában úgy tűnik, hogy nem volt előzetes kapcsolat közöttük” – ismertette egy rendőrségi forrás. „Egyszerűen csak odasétált hozzá, majd halálra késelte” – tette hozzá.

A 25 éve szolgáló veteránt kritikus állapotban szállították kórházba, de már nem tudták megmenteni – közölte a rendőrség.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: EPA/Etienne Laurent)