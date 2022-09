Százezren tüntettek Franciaországban az energiaválság miatt

Mintegy százezren demonstráltak csütörtökön az energiaválság miatt Franciaországban. A fővárosban negyvenezren gyűltek össze, de Lyonban, Lille-ben és Bordeaux-ban is sokan tüntettek. Többek között az infláció, a megélhetési válság és az Oroszországgal szemben kivetett európai szankciók ellen emelték fel hangjukat. A megmozduláshoz számos szakszervezet is csatlakozott, és országos sztrájkot hirdettek. A vasúti közlekedést és az energiaszektort is munkabeszüntetés sújtotta: tegnap csaknem 10 százalékkal csökkent a vízerőművek és az atomreaktorok termelése – számolt be róla az M1 Híradó.

Százezren vonultak utcára Franciaországban az infláció és az energiaválság miatt A francia kormány nem zárta ki, hogy idén energiaellátási nehézségekkel kell számolni az országban a télen. Már nyár óta próbálják felkészíteni a lakosságot arra, hogy takarékoskodni kell – mondta Venczel Katalin, a közmédia párizsi tudósítója. Franciaországban egy újfajta tarifát vezettek be, mely szerint aki vállalja, hogy kevesebb elektromos áramot használ a télen csúcsidőszakban, kevesebb áramszámlát fizet a többi időszakban, és ezzel gyakorlatilag 30 százalékkal csökkentheti a rezsiszámláját – ismertette a tudósító az intézkedést. Majd hozzátette: a vállalatokat takarékossági program kidolgozására kérte a kormány, és ezt jövő héten hirdeti meg. Mindenkitől elsősorban azt kérik, hogy önkéntes alapon vállalja, hogy csökkenti az energiafelhasználását. A díszkivilágításokat a városokban már lekapcsolják este 10 órakor, ez olyan jelképes intézkedés például, amely arra szolgál, hogy megpróbálják elfogadtatni az emberekkel, hogy télen kevesebb energia lesz.