Készülnek a vészhelyzeti forgatókönyvek Svédországban, ha leállna az energiaszolgáltatás

Egymás után készülnek a vészhelyzeti forgatókönyvek Svédországban, hogy ha leállna az energiaszolgáltatás. A skandináv országban ugyanis száraz és szélcsendes volt a nyár, így kevesebb áramot tudtak termelni megújuló energiából, ráadásul az atomerőművek sincsenek felkészülve a fogyasztók ellátására. Közben a gazdasági helyzet is romlik: egekben van az infláció, és a lakhatási költségek is folyamatosan emelkednek – hangzott el az M1 Híradójában.

Svédország atomerőművei nincsenek felkészülve az ország ellátására

Elszálló energiaárak, romló gazdasági helyzet és kormányváltás: egyre súlyosabb a helyzet Svédországban – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány legújabb tanulmányából. A fogyasztói árak emelkedése augusztusban történelmi rekordot döntött. Elérte a 9,8 százalékot, amire 30 éve nem volt példa. A legnagyobb mértékben a lakhatási és közlekedési költségek emelkedtek.

Az elemzés rámutat:

Svédország Magyarországgal ellentétben nem az energia- és üzemanyagárak rögzítésére törekedett, hanem adókat csökkentett. De ez nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A kormány úgy számol, hogy a gazdaság jövőre tovább lassul, akár stagnálhat is az ipari termelés.

Közben pedig súlyos energiahiány fenyeget. Már vészforgatókönyveket is készítettek. A száraz és szélmentes nyár miatt kevesebb áramot termeltek megújuló energiával, az atomerőművek pedig nem tudják ellátni az országot. Ráadásul az orosz gáz elzárása és az olajexport leállítása után Svédország is kénytelen máshonnan vásárolni, ami emeli a rezsiköltségeket.

Az állami energiaszolgáltató takarékoskodási ötletekkel próbálja felkészíteni a lakosságot a télre. Például, hogy mossanak éjszaka, szereljenek be LED-izzókat, és állítsák lejjebb a fűtést. Nyíltan beszélnek arról is, hogy előfordulhatnak részleges áramkorlátozások. Ebben az esetben azt kérik a svédektől, hogy szigeteljék le az ablakokat, a család gyűljön össze egy szobában és készítsen pokrócokból rögtönzött kunyhót.

„Pontos tervek vannak arra, hogy mely területeken kell minden körülmények között biztosítani az ellátást. Például a kórházakban, ahol egy áramszünet súlyos következményekkel járna

– fogalmazott Erik Ek, a Svenska Kraftnät állami tulajdonú közüzemi szolgáltatás stratégiai műveleti igazgatója.

A kormányzásra készülő Mérsékelt Párt az atomenergia bővítését támogatja. Már be is jelentették, hogy 400 millió svéd koronát fordítanak erre a célra, de ez most télen még biztosan nem jelent megoldást az energiahiányra.

A svédek 1973-ban, a globális olajválság idején már megtapasztalták, milyen az, ha korlátozzák az energiafogyasztást. A lakásokban a megszokottnál hidegebb volt, fűtőlajat és üzemanyagot csak hetente meghatározott mennyiségben, jegyre lehetett vásárolni, és a közvilágítást is korlátozták. Most mindez megismétlődhet, ha Svédország rövid időn belül nem jut plusz energiához.

A kiemelt képünk illusztráció.