Ezrek maradtak áram nélkül egy drón miatt

A Queensland állambeli Brisbane déli külvárosaiban élő lakosok csütörtökön áramszünetre lettek figyelmesek, miután a délutáni órákban egy ételszállító drón az elekromos hálózat vezetékein landolt. Az esetet a hálózatért felelős energiavállalat, az Energex a maga nemében az elsőnek nevezte – számolt be az ausztrál News.com.

A villamosenergia-óriás az első kapcsolatfelvételtől számított 45 percen belül képes volt helyreállítani kétezer érintett ügyfél energiaellátását, további háromszáz ember azonban még órákig áram nélkül maradt.

A Wing delivery drone making a “precautionary controlled landing” outside of Brisbane ended up on some 11,000 volt power lines, where it eventually “caught fire and incinerated itself” resulting in a couple thousand people losing power for about 45 mins https://t.co/0zxwiLkzNC pic.twitter.com/QdHMSvPAru

— Evan Ackerman (@BotJunkie) September 30, 2022