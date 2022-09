Egyre több migráns érkezik a vajdasági településekre – a helyiek továbbra is félnek

Két autóbusznyi illegális migránst fogott el a rendőrség tegnap Palics közelében. Többeknél kábítószert is találtak, őket letartóztatták. A helyiek továbbra is félnek, mert egyre több migráns érkezik a vajdasági településekre. A magyar határon sem enyhül a nyomás: csak csütörtökön több mint 1100 illegális migránst állítottak meg a hatóságok – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Több mint száz illegális bevándorlót vettek őrizetbe Palicsnál A szabadkai rendőrkapitányság munkatársai Palicsnál a tőzegbánya melletti erdőben csütörtök délelőtt több mint száz migránst gyűjtött be, akik egy illegális migránstáborban éltek – számolt be a közmédia tudósítója a palicsi helyzetről. A rendőrök kamerán kívül elmondták, hogy a migránsoknál lőfegyvereket ezúttal ugyan nem találtak, de nagyon sok hideg fegyvernek minősülő tárgyat igen, például bozótvágó késeket és egyéb szúró-vágó eszközt, valamint nagyobb mennyiségű kábítószert is lefoglaltak. Az illegális migránsokat ezután a dél-szerbiai presevói befogadóközpontba szállították. Horgoson, a határ menti erdőkben és az elhagyott épületekben bujkáló illegális migránsok száma lassan megközelíti az ezret. Továbbra is fosztogatnak. A település központjában a parkban üldögélnek, a pénzváltóba járnak, a péknél és a boltokban vásárolnak. Egyre többen vannak, a helyiek pedig félnek tőlük. A déli határra nehezedő migrációs nyomásról Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta: a politikában van olyan, hogy hibáznak a döntéshozók, mint most Brüsszelben is, de a legtöbb hibát ki lehet javítani, azonban vannak kivételek. „Van a politikában olyan hiba, amit nem lehet kijavítani, most, hogy gondolkodok, ilyen például a migráció, mert ha egyszer beengeded őket, többet nem tudod kitenni” – fogalmazott a kormányfő. A déli határon továbbra is ezrek próbálnak meg átjutni Magyarországra. Csütörtökön is több mint 1100 határsértővel szemben intézkedtek a hatóságok. A legtöbb migráns Csongrád-Csanád megyében próbálkozott. A járőrök csak itt 35 esetben több mint 500 határsértőt tartóztattak fel. A kiemelt képünk illusztráció.