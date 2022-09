Az év végére forgalomba áll az első kínai utasszállító repülőgép

Kínai médiajelentések szerint az év végére kereskedelmi forgalomba áll az ország saját fejlesztésű C919-es utasszállító repülőgépe, miután csütörtökön megkapta a hatóságoktól a légialkalmassági tanúsítványt.

Hszi Csin-ping elnök pénteken Pekingben találkozott a C919-es keskenytörzsű (egyfolyosós) utasszállító gépet kifejlesztő és gyártó COMAC cég delegációjával. A találkozón Hszi hangsúlyozta, hogy Kína a technológiai áttörésekre összpontosít, hogy felgyorsítsa feldolgozóiparának nagyhatalommá fejlesztését.

A légialkalmassági tanúsítvány megszerzését hosszas fejlesztési szakasz előzte meg. Kína 2008-ban hozta létre a Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) vállalatot az első saját utasszállító repülőgép kifejlesztésére.

A cég 2009 áprilisában mutatta be az elkészült terveket és 2014-re tűzte ki a repülőgép első próbarepüléseit. A repülőgép modelljét a 2009-es hongkongi Asian Aerospace Expo kiállításon mutatták be. A gépre leadott első rendelésekről 2010-ben számolt be a kínai média.

A COMAC 2013 októberében jelentette be az első próbarepülés elhalasztását 2015-re, ami a kereskedelmi értékesítés megkezdésének dátumát is kitolta 2017-2018-ra.

Az első gép elkészültéről 2015-ben számoltak be a kínai médiában, majd még abban az évben be is mutatták a gépet a nagyközönségnek. Az első próbarepülésre 2017-ben került sor és a második gép is elvégezte az első próbarepülést. A COMAC 2022 augusztusában tett jelentést a légialkalmassági engedély megszerzéséhez szükséges összes teszt elvégzéséről.

Kiemelt képünk: A COMAC kínai állami repülőgépgyártó első C919-es típusú utasszállító repülőgépe elhagyja a sanghaji Putung nemzetközi repülőteret az első próbaútján 2017. május 5-én. (Fotó: MTI/EPA/FeauteChina/Ming Tö)