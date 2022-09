Vlagyimir Putyin pénteken írja alá a megszállt ukrajnai területek elcsatolásáról szóló megállapodást

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken a Kremlben rendezett ünnepség keretében aláírja a megállapodást négy délkelet-ukrajnai terület Oroszországhoz csatlakozásáról – jelentette be csütörtökön az elnök szóvivője. Az ünnepséget helyi idő szerint 15 órakor (magyar idő szerint 14 órakor) tartják. A dokumentumokat mind a négy kelet-ukrajnai terület vezetőjével aláírják, ahol népszavazást tartottak, és a lakosok kérelmezték a csatlakozást az orosz hatóságoktól – mondta Peszkov, aki ismertette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet is tart az eseményen. Ukrajna négy, orosz erők által ellenőrzött régiójában az oroszok által támogatott tisztviselők azt mondták, hogy a népszavazásokon a lakosság elsöprő többsége az Oroszországhoz való csatlakozás mellett szavazott. Ugyanakkor Ukrajna és a Nyugat „csalásnak” minősítette a népszavazás eredményét. Azonban Vlagyimir Putyin az elfoglalt területek elcsatolásáról tartott beszédében világossá tette, hogy Oroszország készen áll arra, hogy akár nukleáris fegyverekkel is megvédje országának területi egységét.

A Reuters hírügynökség arról számolt be, hogy pénteken nagyszabású rockkoncertet is rendeznek a moszkvai Vörös téren, ahol már felállítottak egy hatalmas videóképernyős tribünt, amelyen óriásplakátok hirdetik: „Donyec, Luhanszk, Zaporizzsja, Herszon – Oroszország!” Mint írták, Peszkov arról nem beszélt, hogy az orosz elnök megjelenik-e a koncerten, ahogyan 2014-ben tette, miután Oroszország bejelentette, hogy annektálta Ukrajna Krím félszigetét. A portál hangsúlyozta, hogy Putyin a múlt heti beszédében nyilvánosan támogatta az annektálási terveket, amelyben több százezer orosz tartalékos behívását is bejelentette, és arra figyelmeztetett, hogy szükség esetén atomfegyvert is bevethet az orosz terület védelmére. A részleges mozgósítás bejelentését követően azonban orosz férfiak tízezrei indultak Finnország felé, hogy elmeneküljenek a sorozás elől. A Reuters rámutatott, hogy a jelenségre válaszolva Finnország csütörtökön közölte, hogy péntektől lezárja a határait a turistavízummal érkező oroszok előtt. Kapcsolódó tartalom A háború fordulóponthoz érkezett – Putyin részleges mozgósítást rendelt el Csak azok kerülnek sorozásra, akik jelenleg tartalékban vannak. A részleges mozgósításról szóló rendeletet is aláírták. A Reuters arra is kitért, hogy az orosz parlament felsőháza akár már október 4-én mérlegelheti a négy régió beiktatását, amiről a felsőház vezetője beszélt. A lap szerint azonban az annektálni kívánt területeken folyamatosak a harcok. Egyes katonai források szerint az ukrán hadsereg újabb súlyos csapást mérhet az oroszokra Donyeck tartomány északi részén, Lymannál, ahol fokozatosan bekerítik az ellenséget. Mint írták, amennyiben az ukrán csapatok beveszik a tartomány északi részét, azzal utat nyithatnak a továbbnyomulásnak, és olyan területeket foglalhatnak vissza, amelyeket Oroszország éppen most csatolna a föderációhoz. Kapcsolódó tartalom Lezárult a népszavazás az oroszok által megszállt területeken A nyugati hatalmak közölték, hogy csakúgy, mint 2014-ben a Krím esetében, a népszavazást illegitimnek, az eredményét pedig érvénytelennek tekintik. „Egyre bizonytalanabbnak tűnik az orosz erők helyzete Lymanban, mivel az ukrán csapatok hamarosan elkerítik őket” – idézte Carl Bildt volt svéd miniszterelnök Twitter-bejegyzését a portál. A svéd politikus azt fejtegette, hogy egy újabb, fájdalmas vereség előtt állhat az orosz hadsereg, az ukrán vezetés pedig egyelőre nem hozta nyilvánosságra a lymani helyzetet. A lap hozzátette: az orosz védelmi minisztérium azonban egy nappal korábban az ukrán kommunikációnak ellentmondó tájékoztatást adott, miszerint a Lyman elleni ukrán offenzíva meghiúsult, 70 ukrán katona pedig életét vesztette. Nukleáris fenyegetés A Reuters felidézte, az orosz kormányzati tisztviselők kijelentették: a négy ukrajnai régió Moszkva nukleáris ernyője alá fog tartozni, miután hivatalosan beépülnek Oroszországba. Kapcsolódó tartalom Zelenszkij: Putyin nem blöfföl a nukleáris fenyegetéssel „Talán tegnap még blöff volt. Mostanra ez a valóság lehet” – jelentette ki Zelenszkij. Ezzel szemben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ukrán erők nemzetközi támogatását kérte az annektálás ellen. Az elmúlt napokban Nagy-Britannia, Kanada, Németország és Törökország –vezetőivel is folytatott tárgyalásokat. Ezzel együtt az USA arról tett bejelentést, hogy további 1,1 milliárd dollár értékű fegyvercsomagot biztosít Ukrajna számára, amely 18 nagy mobilitású tüzérségi rakétarendszer-kilövőt, kísérő lőszert, különféle típusú ellendrón rendszereket és radarrendszereket tartalmaz. A bejelentés szerint az Egyesült Államok katonai támogatása 16,2 milliárd dollárra emelkedik. A kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Pool/Pavel Bednyakov)