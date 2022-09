Teljesen nemsemlegessé válik a Virgin Atlantic

Ezentúl a Virgin Atlantic légitársaság férfi pilótái és légikísérői is viselhetnek szoknyát, az utasokat pedig az általuk preferált nemük szerint fogják szólítani, hogy „így mutassanak a példát ”a többi légitársaságnak.

A Sir Richard Branson tulajdonában lévő Virgin Atlantic légitársaság eltörli azokat a szabályokat, amelyek előírják alkalmazottai számára, hogy „nemek szerinti egyenruhát” viseljenek, ami a légiközlekedési iparágban egyedülálló az Egyesült Királyságban. A változások nem korlátozódnak a Virgin Atlantic alkalmazottaira.

A járatokon az utasok “Mr” és “Mrs” megszólításának is véget vetnek, a légitársaság megváltoztatta jegykiadó rendszerét, hogy lehetővé tegye a nemsemleges jelölések használatát.

A módosításokat követően a nemsemleges nemi megjelöléssel ellátott útlevéllel rendelkező utasok a foglaláskor az „U vagy X” nemi kódot, valamint a nemsemleges „Mx” megnevezést is választhatják. Továbbá a vállalat kötelező „inkluzivitási képzést” is előírt a személyzet számára. Juha Jarvinen, a Virgin Atlantic kereskedelmi vezetője elmondta:

„a légitársaság azt szeretné, ha a személyzet felvállalná egyéniségét, és a munkahelyén is valódi önmagát adná.”

Hozzátette:

„A Virgin Atlanticnál hiszünk abban, hogy mindenki képes felvenni a versenyt a világgal, függetlenül attól, hogy kicsoda. Szeretnénk lehetővé tenni az embereink számára, hogy azt az egyenruhát viseljék, amelyik a legjobban illik hozzájuk és ahhoz, ahogyan azonosítják magukat, és biztosítani, hogy ügyfeleinket az általuk preferált névmással szólítsák meg.”

A légiközlekedési ágazat, amely történelmileg a szigorú öltözködési szabályokról, a magasságra és életkorra vonatkozó követelményekről, valamint a tetoválások viselésének tilalmáról ismert, mostanában az elfogadás nevében komoly változásokon megy át, hogy jobban „tükrözze a társadalmi normák változásait”. A Virgin Atlantic eddig „élen járt” a reformokban. Májusban a Virgin lett az első nagy globális légitársaság, amely engedélyezte, hogy a személyzet tetoválásokat viseljen. A közleméynben kiemelték a Virgin Atlantic továbbra is igyekezni fog, hogy a legbefogadóbb légitársaságként tartsák számon. A vállalat transzneműek befogadására vonatkozó meglévő politikája már most is lehetővé teszi a nemi átalakítással kapcsolatos orvosi kezelésekhez szükséges szabadságot, valamint a választott nemhez igazodó személyzeti öltöző kiválasztását.

Jaime Forsstroem, a társaság egyik légiutas-kísérője így nyilatkozott:

„A nemi identitással kapcsolatos frissített politika nagyon fontos számomra. Nem bináris személyként lehetővé teszi számomra, hogy önmagam lehessek a munkahelyemen, és hogy megválaszthassam, milyen egyenruhát viselek.”

Michelle Visage, egy transznemű tehetségkutató zsűritagja elmondta: