Szlovákia gazdaságát az összeomlás fenyegeti a megugró áramdíjak miatt

A szankciók miatt nagy bajban van Szlovákia. Eduard Heger miniszterelnök egy lapinterjúban azt mondta: az ország gazdaságát az összeomlás fenyegeti a megugró áramdíjak miatt. A szlovák kormányfő úgy fogalmazott, hogy a háború miatt bekövetkezett jelentős áremelkedések megölhetik a gazdaságukat, ha nem kapnak több milliárd eurós támogatást Brüsszeltől. Heger figyelmeztetett: ennek híján a szlovák kormány kénytelen lesz államosítani az ország áramellátó infrastruktúráját – számolt be a szlovák helyzetről az M1 Híradója.

Eduard Heger: Szlovákia gazdaságát az összeomlás fenyegeti az áramdíjak miatt

Már fűtik a Mohi atomerőmű legújabb, harmadik blokkját. A reaktort szeptember elején helyezték üzembe, és október elejére már maximális kapacitással termelhet. Ezzel pedig Szlovákia teljesen önellátóvá válik elektromos áramból.

A harmadik blokk beüzemelésével már kiegyensúlyozott energiaellátásunk lesz, ha pedig elindul a negyedik blokk is, akkor Szlovákia nagyobb mennyiséget tud exportra termelni – magyarázta az erőmű igazgatója.

Az atomerőműben előállított áram ráadásul sokkal olcsóbb is, mint az, amit a piacról szerezhet be Szlovákia. A szlovák családok ebből azonban jelenleg semmit nem érzékelnek – sőt, míg egy évvel ezelőtt 70 eurót kellett fizetniük egy megawattóra áramért, mostanra ez 500 euróra nőtt. Hasonló mértékben nőtt a gáz ára is. Sokan kétségbe esve várják az újabb drágulást, egy közvélemény-kutatás szerint a lakosság háromnegyede tart a közelgő téltől.

Eduard Heger kormányfő úgy nyilatkozott a Financial Timesnak adott interjúban, hogy

a szlovák gazdaságot megöli az energiaválság. Az energiát ugyanis, bár állami cégek termelik meg, már eladták előre kereskedőknek, így azoktól most ötszörös áron kell visszavásárolni a tőzsdei árak emelkedése miatt.

„Eduard Heger úgy fogalmazott, ha az ország nem kap több milliárd eurós támogatást Brüsszeltől, akkor kénytelen lesz végrehajtani az ország energiaellátásának államosítását. Elismerte, az uniós szankciós politika jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a villamos energia ára rekordmagasságokba szökött” – mondta Gallay Nagy Emese, az M1 tudósítója.

A válság enyhítésére a parlamenten kívüli Szövetség magyar párt javasolta egy energetikai kompenzációs pénzalap létrehozását, valamint az energiára vonatkozó forgalmi adó harmadára csökkentését.

„A Szövetség országos vezetése nemegyszer határozottan fellépett és felszólította a kormányt, hogy az önkormányzatokat ne hagyja magára, és egy konkrét csomagot dolgozzon ki, amivel az önkormányzatok ezeket a megemelkedett rezsiköltségeket képesek lesznek kifizetni. Ez nagyon sok önkormányzatot úgymond a padlóra küldött. Nagyon sok önkormányzat nem tudta befejezni vagy elkezdeni a már megnyert pályázatát. A drámaian emelkedő energiaárak pedig magukkal hozták az infláció növekedését is, ami újabb bérkövetelésekhez vezetett, amelyek viszont tovább nehezítik a szlovák kormány helyzetét” – mondta Gergely Papp Adrianna, a Szövetség Kassa-vidéki járási elnöke.

Kiemelt képünk illusztráció.