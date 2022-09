Szkeptikusak a csendes-óceáni országok az Egyesült Államokkal szemben

Washington Kína egyre jelentősebb befolyását szerette volna egyensúlyozni a csendes-óceáni területeken, ezért is hívta meg a térség országainak vezetőit a Fehér Házba. Az összefogásukra tett amerikai erőfeszítések azonban kudarcot vallottak a történelmi csúcstalálkozón, miután a Salamon-szigetek közölte, hogy nem fogja támogatni azt a közös nyilatkozatot, amelyet a Biden-kormány tervez bemutatni. Számos más, térségbeli ország is aggodalmának adott hangot, volt, aki pedig nem is képviseltette magát az eseményen.

Nehezen indult az Egyesült Államok által először megszervezett csendes-óceáni országok csúcstalálkozója, miután a Salamon-Szigetek elutasított egy amerikai megállapodás tervezetet, a Marshall-szigetek, Mikronézia és Palau pedig komoly aggodalmakat fogalmazott meg a Washington által a régiónak nyújtott „elégtelen" pénzügyi támogatással kapcsolatban. Miközben Joe Biden amerikai elnök arra készült, hogy szerdán és csütörtökön egy tucatnyi csendes-óceáni ország vezetőjét fogadja a Fehér Házban, addig a Salamon-szigetek diplomáciai jegyzéket küldött a régió többi nemzetének, amelyben közölte, hogy nincs konszenzus a Biden-kormány által ismertetni tervezett közös nyilatkozatról, és hogy „időre van szüksége, hogy átgondolja" a nyilatkozatot – írta a Washington Post. A Washington Post úgy jellemezte a kudarcot, mint „annak a kihívásnak a jelét, amellyel Washington szembesül, amikor megpróbálja visszaszerezni befolyását egy olyan térségben, ahol Kína egyre nagyobb teret hódít." Nem ez Joe Biden első hasonló kudarca, a júniusban tartott dél-amerikai csúcstalálkozó sem volt sikertörténet az Egyesült Államok szempontjából. Akkor a meghívottak listája okozott feszültséget, valamint az, hogy a résztvevő taágllamok szerint Washinton nem áldozott kellő figyelmet a térség problémáira. A Salamon-szigetek által elutasított nyilatkozat a csendes-óceáni országokat és az Egyesült Államokat arra kötelezi, hogy működjenek együtt „a súlyosbodó klímaválság és az egyre összetettebb geopolitikai környezet közepette." Patricia Kim, a Brookings Institution munkatársa egy blogbejegyzésében pedig arra emlékeztetett, hogy az Egyesült Államokat már régóta bírálják, amiért évtizedek óta figyelmen kívül hagyja a térséget, köztük a Salamon-szigeteket is, és túl későn „érkezik" a régióba. A mostani csúcstalákozó megrendezésén a kapkodás jelei látszanak. – jelentette ki Chen Hong, a Kelet-kínai Normál Egyetem Ausztrál Tanulmányok Központjának igazgatója a Global Timesnak. Hozzátette: „A csúcstalálkozóra káosz és ellentmondások közepette került sor. " Vanuatu és Nauru vezetői a választások miatt nem vesznek részt a találkozón. Kiribati nem képviselteti magát az eseményen, néhány más ország pedig túl későn kapott meghívót. Az Egyesült Államok a Marshall-szigetekkel, Mikronéziával és Palauval kötött megállapodásokat kívánja meghosszabbítani és megújítani, amelyek arra kötelezik az amerikai kormányt, hogy védelmi feladatokért cserébe pénzügyi támogatást nyújtson nekik. A Marshall-szigetek, Mikronézia és Palau viszont éppen ezzel összefüggésben komoly aggodalmaknak adott hangot, ugyanis kevésnek tartják az Egyesült Államok általi pénzügyi támogatást. A térség hozzáállását a csúcstalákozóhoz jól jellemzi Surangel Whipps Jr. palaui elnök kijelentése, aki reméli, hogy: „a Bidennel való találkozó több lesz, mint egy fotózkodás a Fehér Házban. " Az elnök megegyezte azt is, hogy: „a legnagyobb befektetési partnerünk jelenleg Kína." Kérdéses ugyanakkor az is, hogy a nagyobb pénzügyi támogatást hogyan tudná fenntartani az éppen gazdasági válságban lévő Egyesült Államok, amely már így is dollármilliárdokat költ olyan országok támogatására, mint például Ukrajna, vagy Tajvan. Számos más csendes-óceáni ország, bár üdvözölte Washington fokozott szerepvállalását a régióban, világossá tette, hogy nem akarja annak katonai jelenlétét a térségben. Fiame Naomi Mata'afa szamoai miniszterelnök a térségben a béke fenntartásának fontosságát hangsúlyozta, de kijelentette, hogy nem szeretné, ha az Egyesült Államok katonai jelenléte növekedne a Csendes-óceánon. A csendes-óceáni szigetországok Egyesült Államokban tartott csúcstalálkozóján hivatalosan a gazdasági fejlődés és a klímaváltozás áll a középpontban. Peking szerint ugyanakkor Washington célja az, hogy a régiót eszközként használja és klikké alakítsa Kína elnyomására.