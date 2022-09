Soros György nyerészkedik a háborún és a szankciókon

Az amerikai tőzsdespekuláns vagyona, valamint az általa birtokolt részvények egyértelműen azt bizonyítják, hogy Soros György nyerészkedik a háborún és az EU által bevezetett gazdasági szankciókon. A portál szerint idén Soros György elsősorban a különböző energetikai cégekben szerzett részvényein keresztül jut tetemes vagyonhoz.

Még a Bloomberg számolt be róla a nyáron, hogy Soros tőzsdei nyeresége idén meghaladta az egymilliárd dollárt, ugyanis májusban 7,5 milliárd dollárról 8,5 milliárd dollárra nőtt a nettó tőzsdei vagyonának mértéke. A különböző energiavállalatokban szerzett részvényei kifejezetten nagy éves profitot hoztak számára.

Sorosnak tizenkét energiavállalatban van részvénye, ebből nyolc cégnek jelentős nyeresége származott az idei év elejétől. Júniusig további három energiacégben is volt részvénye, bár ezeket azóta eladta, a belőlük származó éves bevételei jelentősen megemelkedtek.

A spekuláns arányaiban legnagyobb éves nyeresége – több mint ötven százalék – az Energy Transfer LP nevű amerikai gáztermelő cégtől származott, amely cseppfolyósföldgáz-, azaz LNG-szállítással is foglalkozik. A szintén LNG-kitermeléssel is foglalkozó Total Energies energiavállalat részvényeiből is jelentős összeg folyt be Sorosnak. Emellett az amerikai LNG-tárolással foglalkozó Williams vállalatban is volt érdekeltsége, innen is rengeteg pénzt vett ki.

Az orosz–ukrán konfliktus egyik legnagyobb nyertesei az LNG-cégek, hiszen az Egyesült Államok ezzel helyettesítené Európában az elmaradó orosz gázt

– emlékeztet a Magyar Nemzet, felidézve, a Forbes áprilisban arról számolt be, hogy az Oroszországból Európába érkező gáz pótlásának igénye miatt az egekbe szökött az amerikai LNG-vállalatok nyeresége.

Emellett a Kinder Morgan olaj-, gáz- és szén-dioxid-tároló vállalat, a Denbury olaj- és gázszállító társaság, az Enterprise Products földgáz- és kőolajvezeték-vállalkozás, illetve a Western Midstream gáz- és kőolajszállító cégből is hatalmas nyeresége származott Soros Györgynek.

A globálisan működő olajcégeknek is kiemelt figyelmet szentelt az orosz–ukrán konfliktus kezdete óta az amerikai tőzsdespekuláns, bár 2022 első negyedévében eladta a BP olajvállalatban lévő részvényeit, de ugyanebben az időszakban vásárolt Shell-részvényeket, majd a Shellben tartott részvényeit végül több mint 22 százalékos éves nyereséggel adta el.

A fenti példák alapján egyértelmű, hogy Soros György és hálózata azért lobbizik az EU-nál és a brüsszeli politikusoknál, hogy minél hamarabb szankcionálják az orosz energiahordozókat, hogy az amerikai cégekben felhalmozott befektetéseiken keresztül a szankciók legnagyobb nyertesei ők maguk legyenek

– állapította meg a Magyar Nemzet, hozzáfűzve, nyilvánvaló, hogy Sorosék a szankciók által tudnak még nagyobb profitra szert tenni.

A kiemelt kép illusztráció.