Repülőgépek ütköztek a Heathrow-n

„Kisebb ütközés” történt két repülőgép között szerda este 8 óra körül a Heathrow repülőtéren – közölte a repülőtér szóvivője. A rendőrség és a tűzoltóautóság nagy erőkkel vonult ki a helyszínre.

„Sérültekről nem érkezett jelentés, de a mentőszolgálatok jelen vannak, hogy az utasok és a személyzet biztonságáról és jólétéről gondoskodjanak” – idézi a szóvivőt az Independent.

A lap információi szerint az incidenst az okozta, hogy a Korean Air gépe az egyik szárnyával nekiment az Icelandair gépének, ezzel megrongálva utóbbi farokrészét.

A baleset okát vizsgálják.

We scraped the tail of an icelandair. Still sat at the gate pic.twitter.com/1jCoaYrC92

— ashley (@ashley50439353) September 28, 2022