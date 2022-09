Mások menekültek, ők fürdeni indultak a hurrikán korbácsolta hullámokba

Futótűzként terjed egy felvétel három vakmerő strandolóról, akik az Ian hurrikán tombolása előtt indultak úszni egyet Floridában – írja a New York Post.

A fiatalok egy Fort Meyers-i mólónál ugrottak a hullámok közé, ahol ekkor már evakuálási parancs volt érvényben. A hajmeresztő esetet egy térfigyelő kamera rögzítette.

DO NOT DO THIS: People are swimming on Fort Myers Beach by the pier. I can’t stress enough how dangerous this is. @NBC2 #HurricaneIan pic.twitter.com/jWBLFbXcMV

— Brenna Weick (@BrennaWeickTV) September 28, 2022