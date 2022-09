Közel 50 éve tűnt el a tini, most kiderült, mi történt vele

A virginiai rendőrség új DNS-tesztek segítségével azonosított egy holttestet, melyet 21 évvel ezelőtt találtak egy vízelvezető árokban Fairfax megyében – írja a CNN.

Using advanced DNA testing, Virginia police have identified the remains of a body found in a drainage ditch 21 years ago in Fairfax County as Patricia Agnes Gildawie, a young woman who has been missing for more than 47 years https://t.co/YWdbWBJa9V

